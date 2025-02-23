Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна рассказала о своей единственной пластинке, которую ей «не стыдно» слушать, о следующем альбоме, который все еще находится в процессе записи.

Передает УНН со ссылкой на NME и Harpers Bazaar.

Рианна рассказала, что «Anti» - это единственный ее альбом, который она может слушать без «стыда». Пластинка, которой в прошлом месяце исполнилось девять лет, содержала популярные хиты, такие как «Kiss It Better» и «Work», и возглавляла чарт Billboard в течение ряда недель. А в целом пластинка «Anti» оставалась в чартах в течение впечатляющих 456 недель.

Также недавно Рианна подтвердила, что ее новый альбом, после восьмилетнего музыкального перерыва, уже почти готов: он будет неожиданным, без определенных жанров или коммерческой направленности.

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В своем рассказе о новой музыкальной работе, Риана например отрицает, что новый альбом может быть сосредоточен исключительно на ритмах регги:

Ничего общего. Это не то, что я ищу. Это не отражает мою эволюцию. У альбома нет жанра. Вот почему я так долго ждала. - объяснила певица.

Справка

Рианна - американская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер.

Настоящее имя - Робин Рианна Фенти (англ. Robyn Rihanna Fenty). Она родилась 20 февраля 1988 года в Сен-Мишеле (Барбадос).

Она старшая дочь бухгалтера Моники Фенти и инспектора товарного склада на фабрике одежды Рональда Фенти. Мать Рианны - уроженка Гайаны, а отец имеет барбадосские и ирландские корни.

В 16 лет девушка переехала в Соединенные Штаты Америки, чтобы начать карьеру певицы под руководством продюсера Эвана Роджерса. Впоследствии она подписала контракт с Def Jam Recordings после прослушивания перед Jay-Z, руководителем лейбла в то время.

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На сегодня в копилке у певицы более 8 студийных альбомов, 7 премий Grammy, собственная марка косметики, рекламные контракты с Chopard, Christian Dior, Manolo Blahnik, съемки в большом кино.

После выхода альбома «Anti» в 2016 году барбадосская артистка сосредоточилась на других проектах, таких как ее империя красоты и моды с Fenty Beauty и Savage X Fenty.

Она также создала семью с рэпером ASAP Rocky, от которого имеет двоих детей.

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