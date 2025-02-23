Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

ukenru
Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США
16:52 • 67056 просмотра

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
15:47 • 96799 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
14:41 • 107207 просмотра

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
23 февраля, 13:34 • 104802 просмотра

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
23 февраля, 13:13 • 104386 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
23 февраля, 13:10 • 89438 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

Эксклюзив
Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
23 февраля, 13:00 • 70603 просмотра

Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР

Эксклюзив
Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно
23 февраля, 12:42 • 53809 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля
23 февраля, 12:17 • 57432 просмотра

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

Эксклюзив
Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться
23 февраля, 11:34 • 58524 просмотра

Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Прогноз погоды на 24 февраля: где ожидаются морозы до -16°C и когда придет потепление

Прогноз погоды на 24 февраля: где ожидаются морозы до -16°C и когда придет потепление

23 февраля, 10:39 • 31611 просмотра
Сырский: мы бьем уже на 1750 км вглубь российской территории

Сырский: мы бьем уже на 1750 км вглубь российской территории

13:42 • 24775 просмотра
Украинская резолюция по третьей годовщине войны будет вынесена на голосование в Генассамблею ООН

Украинская резолюция по третьей годовщине войны будет вынесена на голосование в Генассамблею ООН

13:44 • 34477 просмотра
Высшее руководство рф осознало, какую страшную ошибку совершило в 2022 году, напав на Украину - Буданов

Высшее руководство рф осознало, какую страшную ошибку совершило в 2022 году, напав на Украину - Буданов

13:47 • 32461 просмотра
Может стать переломным моментом: Зеленский заявил, что Украина готовится к саммиту с европейскими лидерами

Может стать переломным моментом: Зеленский заявил, что Украина готовится к саммиту с европейскими лидерами

14:53 • 28011 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 177627 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 185155 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 161704 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 184584 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 180649 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

18:58 • 5272 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 141655 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 125375 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 135413 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 173326 просмотра
Актуальное
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Киев  •  УНН

 • 4870 просмотра

Read in English

Певица рассказала, что «Anti» - единственный альбом, который ей комфортно слушать. Рианна также подтвердила, что ее новый альбом после 8-летнего перерыва будет экспериментальным и без определенных жанров.

Рианна рассказала о своей единственной пластинке, которую ей «не стыдно» слушать, о следующем альбоме, который все еще находится в процессе записи.

Передает УНН со ссылкой на NME и Harpers Bazaar.

Рианна рассказала, что «Anti» - это единственный ее альбом, который она может слушать без «стыда». Пластинка, которой в прошлом месяце исполнилось девять лет, содержала популярные хиты, такие как «Kiss It Better» и «Work», и возглавляла чарт Billboard в течение ряда недель. А в целом пластинка «Anti» оставалась в чартах в течение впечатляющих 456 недель.

Также недавно Рианна подтвердила, что ее новый альбом, после восьмилетнего музыкального перерыва, уже почти готов: он будет неожиданным, без определенных жанров или коммерческой направленности.

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей20.02.25, 10:19 • 132917 просмотров

В своем рассказе о новой музыкальной работе, Риана например отрицает, что новый альбом может быть сосредоточен исключительно на ритмах регги:

Ничего общего. Это не то, что я ищу. Это не отражает мою эволюцию. У альбома нет жанра. Вот почему я так долго ждала. 

- объяснила певица.

Справка

Рианна - американская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер.

Image

Настоящее имя - Робин Рианна Фенти (англ. Robyn Rihanna Fenty). Она родилась 20 февраля 1988 года в Сен-Мишеле (Барбадос).

Она старшая дочь бухгалтера Моники Фенти и инспектора товарного склада на фабрике одежды Рональда Фенти. Мать Рианны - уроженка Гайаны, а отец имеет барбадосские и ирландские корни.

В 16 лет девушка переехала в Соединенные Штаты Америки, чтобы начать карьеру певицы под руководством продюсера Эвана Роджерса. Впоследствии она подписала контракт с Def Jam Recordings после прослушивания перед Jay-Z, руководителем лейбла в то время.

Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"20.02.25, 16:50 • 123453 просмотра

На сегодня в копилке у певицы более 8 студийных альбомов, 7 премий Grammy, собственная марка косметики, рекламные контракты с Chopard, Christian Dior, Manolo Blahnik, съемки в большом кино.

После выхода альбома «Anti» в 2016 году барбадосская артистка сосредоточилась на других проектах, таких как ее империя красоты и моды с Fenty Beauty и Savage X Fenty.

Она также создала семью с рэпером ASAP Rocky, от которого имеет двоих детей.

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках20.02.25, 17:26 • 130876 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираУНН Lite
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы