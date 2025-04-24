Louis Vuitton повысил цены на сумки в США из-за пошлин Трампа
Киев • УНН
Французский бренд роскоши Louis Vuitton поднял цены в США примерно на 4% из-за недавнего введения 10-процентной пошлины на импорт. Аналитики ожидают, что другие бренды последуют этому примеру.
Сумки Louis Vuitton подорожали в США после повышенных пошлин, введенных администрацией президента Дональда Трампа. Эксперты говорят о незначительном среднем повышении цен в попытке смягчить удар для конечного потребителя. Об этом сообщает WWD, передает УНН.
Детали
Аналитики рынка предметов роскоши Bernstein и Barclays со ссылкой на официальный сайт производителя сообщили, что французский бренд роскоши поднял цены примерно на 4%.
Это повышение цены, вероятно, стало ответом на недавнее введение 10-процентной пошлины на импорт, введенный США. Повышение цены колебалось от 7% для некоторых сумок, таких как NeoNoe, до 1% для таких продуктов, как Twist или Keepall
Она сказала, что ее команда также обнаружила скачки цен на 3% в Японии и 2% во Франции.
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Лука Солка, аналитик Bernstein, отметил, что цены на сумочки CarryAll, Biker, All In и Graceful остались без изменений. Он предположил, что эти продукты могут производиться в США, где Vuitton управляет тремя заводами по производству кожаных изделий в Техасе и Калифорнии.
По его мнению, рост средней цены Vuitton на 3,6% "кажется более чем достаточным, чтобы покрыть даже самый худший сценарий 20-процентных тарифов на экспорт ЕС в США".
Кроме того, учитывая, что пошлины также применяются к "промышленной первой стоимости", Бернстайн ожидает, что "повышение цен на предметы роскоши будет ниже выставленных 10% в целом для отрасли, и войдет в пределы 5-7-процентной инфляции сравнительных цен, которая наблюдалась в отрасли за последние 50 лет".
Дополнение
Аналитики больше обеспокоены широким влиянием тарифов на настроения потребителей, финансовые рынки и валюты, чем негативным влиянием на цены в сегменте предметов роскоши.
На прошлой неделе Hermès International также заявила о намерении повысить с 1 мая цены на различные товарные линии в США, чтобы компенсировать влияние пошлин.
Напомним
Доходы Tesla упали до 19,34 млрд долларов из-за обновления производства, скидок и пошлин Трампа. Компания планирует запустить сервис роботакси в Техасе и производство роботов.