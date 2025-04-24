Louis Vuitton підвищив ціни на сумки у США через мита Трампа

Сумки Louis Vuitton подорожчали у США після підвищенних мит, введених адміністрацією президента Дональда Трампа. Експерти кажуть про незначне середнє підвищення цін у спробі пом’якшити удар для кінцевого споживача. Про це повідомляє WWD, передає УНН.

Деталі

Аналітики ринку предметів розкошу Bernstein і Barclays з посиланням на офіційний сайт виробника повідомили, що французький бренд розкоші підняв ціни приблизно на 4%.

Це підвищення ціни, ймовірно, стало відповіддю на нещодавнє введення 10-відсоткового мита на імпорт, введеного США. Підвищення ціни коливалося від 7% для деяких сумок, таких як NeoNoe, до 1% для таких продуктів, як Twist або Keepall — зазначила аналітик Barclays Керол Маджо.

Вона сказала, що її команда також виявила стрибки цін на 3% в Японії та 2% у Франції.

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Лука Солка, аналітик Bernstein, зазначив, що ціни на сумочки CarryAll, Biker, All In і Graceful залишилися без змін. Він припустив, що ці продукти можуть вироблятися в США, де Vuitton управляє трьома заводами з виробництва шкіряних виробів у Техасі та Каліфорнії.

На його думку, зростання середньої ціни Vuitton на 3,6% "здається більш ніж достатнім, щоб покрити навіть найгірший сценарій 20-відсоткових тарифів на експорт ЄС до США".

Крім того, враховуючи, що мита також застосовуються до "промислової першої вартості", Бернстайн очікує, що "підвищення цін на предмети розкоші буде нижчим за виставлені 10% загалом для галузі, та увійде у межі 5-7-відсоткової інфляції порівняльних цін, яка спостерігалася в галузі за останні 50 років".

Доповнення

Аналітики більше стурбовані широким впливом тарифів на настрої споживачів, фінансові ринки та валюти, аніж негативним впливом на ціни у сегменті предметів розкошу.

Минулого тижня Hermès International також заявила про намір підвищити з 1 травня ціни на різні товарні лінії в США, щоб компенсувати вплив мит.

Нагадаємо

Доходи Tesla впали до 19,34 млрд доларів через оновлення виробництва, знижки та мита Трампа. Компанія планує запустити сервіс роботаксі в Техасі та виробництво роботів.