Tesla втратила 20% продажів у першому кварталі 2025 року - CNBC

За перший квартал 2025 року компанія Tesla Ілона Маска втратила 20% продажів. Про це повідомляє CNBC, передає УНН.

Деталі

Загальний дохід компанії знизився до 19,34 млрд доларів, тоді як рік тому показники складали 21,3 млрд доларів. Доходи від автомобільної промисловості впали до 14 млрд доларів США – минулого року показники склали 17,4 млрд доларів.

Причинами падіння у компанії називають оновлення виробничих ліній для випуску нової версії Model Y, зниження середньої ціни продажу та численні знижки. Також компанію Tesla не оминула митна політика адміністрації Дональда Трампа – це може значно ускладнити доступ до імпортних компонентів.

Крім того, компанія Tesla зіткнулась конкуренцією з боку більш дешевих китайських виробників електромобілів , а також втрачає позиції сегменті безпілотних таксі – там лідером є компанія Waymo.

Попри падіння доходів від продажів, Tesla планує запустити свій сервіс роботаксі у Техасі вже у червні цього року. Крім того, там планують налагодити пілотне виробництво людиноподібних роботів у штаті Каліфорнія.

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