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Tesla втратила 20% продажів у першому кварталі 2025 року - CNBC

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Доходы Tesla упали до 19,34 млрд долларов из-за обновления производства, скидок и пошлин Трампа. Компания планирует запустить сервис роботакси в Техасе и производство роботов.

Tesla втратила 20% продажів у першому кварталі 2025 року - CNBC

За первый квартал 2025 года компания Tesla Илона Маска потеряла 20% продаж. Об этом сообщает CNBC, передает УНН.

Детали

Общий доход компании снизился до 19,34 млрд долларов, тогда как год назад показатели составляли 21,3 млрд долларов. Доходы от автомобильной промышленности упали до 14 млрд долларов США – в прошлом году показатели составили 17,4 млрд долларов.

Причинами падения в компании называют обновление производственных линий для выпуска новой версии Model Y, снижение средней цены продажи и многочисленные скидки. Также компанию Tesla не обошла таможенная политика администрации Дональда Трампа – это может значительно усложнить доступ к импортным компонентам.

Кроме того, компания Tesla столкнулась с конкуренцией со стороны более дешевых китайских производителей электромобилей, а также теряет позиции  в сегменте беспилотных такси – там лидером является компания Waymo.

Несмотря на падение доходов от продаж, Tesla планирует запустить свой сервис роботакси в Техасе уже в июне этого года. Кроме того, там планируют наладить пилотное производство человекоподобных роботов в штате Калифорния.

Tesla приостанавливает импорт деталей Cybercab из Китая из-за пошлин Трампа16.04.25, 10:37 • 6084 просмотра

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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