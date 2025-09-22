$41.250.00
12:19 • 10336 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 16470 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 25948 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 42675 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 43754 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 25589 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 43265 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 23871 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 34390 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 48168 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Louis Vuitton представил кейс для Золотого мяча

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Louis Vuitton представил два эксклюзивных кейса для хранения наград Ballon d’Or, которые будут представлены на 69-й церемонии 22 сентября 2025 года. Кейсы отделаны канвой Monogram и золотым мотивом V, символизирующим "Победу" и "Vuitton".

Louis Vuitton представил кейс для Золотого мяча

Louis Vuitton представил кейс, в котором будет представлена награда Ballon d’Or (Золотой мяч), созданные специально для хранения престижных наград для футболистов и футболисток. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Louis Vuitton.

Как официальный партнер Ballon d’Or по производству трофейных сундуков, Louis Vuitton представляет две эксклюзивные модели, созданные специально для хранения престижных наград для футболистов и футболисток, которые будут представлены на сцене во время 69-й церемонии 22 сентября 2025 года 

- говорится в сообщении.

В Louis Vuitton заявили, что "воплощая культовые символы Дома, каждый кейс отделан канвой Monogram и украшен золотым мотивом V, символизирующим "Победу" и "Vuitton", а также соответствует роскоши самой награды Ballon d’Or".

Организаторы сообщили, что матч чемпионата Франции между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем" перенесен на вечер понедельника из-за прогнозируемых штормовых погодных условий. Матч совпадает по времени с церемонией вручения "Золотого мяча", которая состоится в парижском театре Шатле 22 сентября в 21:00 по киевскому времени.

Павел Башинский

