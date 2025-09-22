Louis Vuitton представил кейс для Золотого мяча
Киев • УНН
Louis Vuitton представил кейс, в котором будет представлена награда Ballon d’Or (Золотой мяч), созданные специально для хранения престижных наград для футболистов и футболисток. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Louis Vuitton.
Как официальный партнер Ballon d’Or по производству трофейных сундуков, Louis Vuitton представляет две эксклюзивные модели, созданные специально для хранения престижных наград для футболистов и футболисток, которые будут представлены на сцене во время 69-й церемонии 22 сентября 2025 года
В Louis Vuitton заявили, что "воплощая культовые символы Дома, каждый кейс отделан канвой Monogram и украшен золотым мотивом V, символизирующим "Победу" и "Vuitton", а также соответствует роскоши самой награды Ballon d’Or".
Напомним
Организаторы сообщили, что матч чемпионата Франции между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем" перенесен на вечер понедельника из-за прогнозируемых штормовых погодных условий. Матч совпадает по времени с церемонией вручения "Золотого мяча", которая состоится в парижском театре Шатле 22 сентября в 21:00 по киевскому времени.