Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
Київ • УНН
Louis Vuitton випустив лімітований механічний настільний годинник у формі вінтажної вантажівки. Його вартість становить 650 тисяч євро через позолоту, 1695 діамантів та сапфіри.
Французький модний дім Louis Vuitton здивував поціновувачів розкішних аксесуарів незвичним виробом — механічним настільним годинником у формі вінтажної вантажівки доставки. Новинку під назвою "Camionnette Edition Limitée" створили як художнє переосмислення автомобілів, які у 1920-х роках перевозили фірмові скрині бренду по Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Carscoops.
Роботу над годинником виконала мануфактура La Fabrique du Temps Louis Vuitton спільно зі швейцарським виробником L’Epée 1839. Дизайн моделі навіяний фургонами початку ХХ століття, зокрема стилістикою Citroën B10, що колись стали символом логістики модного дому.
Вартість лімітованої версії вражає — 650 тисяч євро, що перевищує ціну багатьох сучасних суперкарів. Загальний тираж становить лише 15 екземплярів. Така ціна пояснюється складністю виконання та коштовними матеріалами: корпус годинника має позолоту і вручну оздоблений 1 695 діамантами загальною вагою 41,44 карата. Декор доповнений сапфірами, а ключовим акцентом став фірмовий діамант LV Monogram вагою 0,51 карата. Вага годинника — 7 кг.
Механізм Camionnette також не менш вражаючий. Усередині встановлено ручний калібр MV.7417/101 із запасом ходу до восьми днів. Час відображається за допомогою обертових циліндрів, а заведення здійснюється спеціальним ключем, який зберігається у мініатюрному багажному кофрі Louis Vuitton, виготовленому з фірмової канви, дерева та латуні.
Окрім лімітованої версії, бренд пропонує й більш доступний варіант годинника — за 68 тисяч євро. Він має корпус з алюмінію та сталі, виконаний у традиційних для Louis Vuitton кольорах, і зберігає ключові механічні характеристики.
Новинка стала черговим прикладом того, як модний дім поєднує ювелірне мистецтво, годинникову механіку та власну історію подорожей.