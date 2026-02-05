Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
15:05 • 2962 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 4222 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 10570 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 20634 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 47615 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 25469 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 25151 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 20914 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14124 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13912 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.1м/с
83%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto5 лютого, 05:37 • 29732 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 28451 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 14213 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 19892 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 9008 перегляди
Публікації
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 2976 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 47624 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 61887 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 91812 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 91690 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Львів
Реклама
УНН Lite
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 130 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 9342 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 14388 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 36260 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 20411 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
МіГ-29
Опалення

Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Louis Vuitton випустив лімітований механічний настільний годинник у формі вінтажної вантажівки. Його вартість становить 650 тисяч євро через позолоту, 1695 діамантів та сапфіри.

Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро

Французький модний дім Louis Vuitton здивував поціновувачів розкішних аксесуарів незвичним виробом — механічним настільним годинником у формі вінтажної вантажівки доставки. Новинку під назвою "Camionnette Edition Limitée" створили як художнє переосмислення автомобілів, які у 1920-х роках перевозили фірмові скрині бренду по Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Carscoops.

Роботу над годинником виконала мануфактура La Fabrique du Temps Louis Vuitton спільно зі швейцарським виробником L’Epée 1839. Дизайн моделі навіяний фургонами початку ХХ століття, зокрема стилістикою Citroën B10, що колись стали символом логістики модного дому.

Ріанна втратила $36 мільйонів через провал модного проєкту з Louis Vuitton22.10.25, 16:05 • 6961 перегляд

Вартість лімітованої версії вражає — 650 тисяч євро, що перевищує ціну багатьох сучасних суперкарів. Загальний тираж становить лише 15 екземплярів. Така ціна пояснюється складністю виконання та коштовними матеріалами: корпус годинника має позолоту і вручну оздоблений 1 695 діамантами загальною вагою 41,44 карата. Декор доповнений сапфірами, а ключовим акцентом став фірмовий діамант LV Monogram вагою 0,51 карата. Вага годинника — 7 кг.

Louis Vuitton представив кейс для Золотого м’яча22.09.25, 19:48 • 4635 переглядiв

Механізм Camionnette також не менш вражаючий. Усередині встановлено ручний калібр MV.7417/101 із запасом ходу до восьми днів. Час відображається за допомогою обертових циліндрів, а заведення здійснюється спеціальним ключем, який зберігається у мініатюрному багажному кофрі Louis Vuitton, виготовленому з фірмової канви, дерева та латуні.

Louis Vuitton підвищив ціни на сумки у США через мита Трампа24.04.25, 19:25 • 9645 переглядiв

Окрім лімітованої версії, бренд пропонує й більш доступний варіант годинника — за 68 тисяч євро. Він має корпус з алюмінію та сталі, виконаний у традиційних для Louis Vuitton кольорах, і зберігає ключові механічні характеристики.

Новинка стала черговим прикладом того, як модний дім поєднує ювелірне мистецтво, годинникову механіку та власну історію подорожей.

Станіслав Кармазін

Новини СвітуТехнологіїУНН Lite
Техніка
Тренд
Бренд
Золото
Louis Vuitton
Франція