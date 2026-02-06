Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский провел селектор, где обсудил ситуацию в регионах. Он признал неудовлетворительной работу ПВО в некоторых областях и поручил немедленно улучшить сбитие «шахедов».
Детали
"Провел ежедневный селектор. Были сегодня доклады по ситуации в Киеве и области, на Харьковщине, Полтавщине, в Кропивницком и области, также в Винницкой области, на Днепровщине, на Запорожье, громадах в пограничье с россией и вблизи фронта", - отметил Президент.
Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины, и обсудили с командующим Воздушных сил и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбития "шахедов"
Ситуация в энергетике
"Были доклады по восстановлению энергетики и поддержке людей на Харьковщине. Тяжелая ситуация до сих пор в Киеве, где более 1200 домов в разных районах столицы – без отопления. Нужно больше поддержки для людей из таких домов. Поручил привлечь цифровые инструменты для определения и анализа конкретных потребностей людей и громад в режиме реального времени", - сообщил Президент.
Вражеские удары по логистике
"Руководитель Укрзализныци доложил о последствиях российских ударов по логистике: ни одного дня такие удары не прекращались, и в течение этого января было зафиксировано существенное увеличение российских ударов именно по железной дороге", - отметил Зеленский.
При этом он выразил благодарность всем железнодорожникам за оперативное восстановление и сохранение работы железной дороги.
МВД Украины, по его словам, доложило по привлечению необходимых сил для восстановления и работе пунктов поддержки и обогрева. Министр энергетики доложил по графику ввода в эксплуатацию объектов когенерации. Премьер-министр Украины доложила по выполнению правительственных программ поддержки, в частности программы с тепловыми пакетами - "будем увеличивать эту программу", сообщил Зеленский.
"Спасибо всем, кто помогает сейчас нашим людям, нашим громадам. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.
