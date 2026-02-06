$43.140.03
12:09 • 2500 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 12372 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 12852 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 15997 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 55625 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 51188 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 39946 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 52055 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 95547 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 35542 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"

Киев • УНН

 2488 просмотра

Президент Владимир Зеленский провел селектор, где обсудил ситуацию в регионах. Он признал неудовлетворительной работу ПВО в некоторых областях и поручил немедленно улучшить сбитие «шахедов».

Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в областях, назвав неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах и обсудив с командующим ВС и министром обороны немедленную имплементацию решений, чтобы улучшить сбитие "шахедов", о чем сообщил в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Провел ежедневный селектор. Были сегодня доклады по ситуации в Киеве и области, на Харьковщине, Полтавщине, в Кропивницком и области, также в Винницкой области, на Днепровщине, на Запорожье, громадах в пограничье с россией и вблизи фронта", - отметил Президент.

Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины, и обсудили с командующим Воздушных сил и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбития "шахедов"

- заявил Зеленский.

Ситуация в энергетике

"Были доклады по восстановлению энергетики и поддержке людей на Харьковщине. Тяжелая ситуация до сих пор в Киеве, где более 1200 домов в разных районах столицы – без отопления. Нужно больше поддержки для людей из таких домов. Поручил привлечь цифровые инструменты для определения и анализа конкретных потребностей людей и громад в режиме реального времени", - сообщил Президент.

Вражеские удары по логистике

"Руководитель Укрзализныци доложил о последствиях российских ударов по логистике: ни одного дня такие удары не прекращались, и в течение этого января было зафиксировано существенное увеличение российских ударов именно по железной дороге", - отметил Зеленский.

При этом он выразил благодарность всем железнодорожникам за оперативное восстановление и сохранение работы железной дороги.

МВД Украины, по его словам, доложило по привлечению необходимых сил для восстановления и работе пунктов поддержки и обогрева. Министр энергетики доложил по графику ввода в эксплуатацию объектов когенерации. Премьер-министр Украины доложила по выполнению правительственных программ поддержки, в частности программы с тепловыми пакетами - "будем увеличивать эту программу", сообщил Зеленский.

"Спасибо всем, кто помогает сейчас нашим людям, нашим громадам. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.

Юлия Шрамко

