297 из 328 вражеских дронов обезврежены, не достигли целей запущенные рф по Украине ракеты, в том числе "Кинжалы": детали от ВС ВСУ
Киев • УНН
россия выпустила по Украине 7 ракет, включая два "Кинжала", и 328 беспилотников. Сбито или подавлено 297 дронов, вражеские ракеты целей не достигли.
россия ударила по Украине 7 ракетами, в том числе двумя "Кинжалами", а также 328 дронами, сбито или подавлено 297 беспилотников, вражеские ракеты не достигли целей, информация уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 февраля (с 18:00 5 февраля) и в течение сегодняшнего утра противник атаковал 328 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, около 200 из них – "шахеды". И совершил пуски 2 аэробаллистических ракет "Кинжал" и 5 управляемых авиационных ракет "Х-59/69".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины на севере, юге, востоке и в центре страны.
По предварительным данным, по состоянию на 12:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 297 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. В результате активного противодействия Сил обороны, вражеские ракеты не достигли целей, информация уточняется. Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 2 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА.
