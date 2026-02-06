$43.140.03
Эксклюзив
11:00 • 6424 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 9768 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 13154 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 50923 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 48645 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 38307 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 50695 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 92702 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 35026 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31524 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
публикации
Эксклюзивы
Х-47М2 "Кинжал"

297 из 328 вражеских дронов обезврежены, не достигли целей запущенные рф по Украине ракеты, в том числе "Кинжалы": детали от ВС ВСУ

Киев • УНН

 • 1466 просмотра

россия выпустила по Украине 7 ракет, включая два "Кинжала", и 328 беспилотников. Сбито или подавлено 297 дронов, вражеские ракеты целей не достигли.

297 из 328 вражеских дронов обезврежены, не достигли целей запущенные рф по Украине ракеты, в том числе "Кинжалы": детали от ВС ВСУ

россия ударила по Украине 7 ракетами, в том числе двумя "Кинжалами", а также 328 дронами, сбито или подавлено 297 беспилотников, вражеские ракеты не достигли целей, информация уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 февраля (с 18:00 5 февраля) и в течение сегодняшнего утра противник атаковал 328 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, около 200 из них – "шахеды". И совершил пуски 2 аэробаллистических ракет "Кинжал" и 5 управляемых авиационных ракет "Х-59/69".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины на севере, юге, востоке и в центре страны.

По предварительным данным, по состоянию на 12:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 297 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. В результате активного противодействия Сил обороны, вражеские ракеты не достигли целей, информация уточняется. Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 2 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА.

Массированная атака РФ на Кировоградщину: повреждены склады, есть перебои с электроснабжением06.02.26, 11:55 • 2884 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Воздушная тревога
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Кх-59
Украина
Донецк