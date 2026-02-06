Массированная атака РФ на Кировоградщину: повреждены склады, есть перебои с электроснабжением
Киев • УНН
Ночью Кировоградщина подверглась массированной атаке ракетами и дронами. В Александрийском районе повреждены жилые дома и линии электропередач, в Кропивницком районе – складское здание.
Кировоградская область подверглась массированной атаке РФ ракетами и дронами, есть повреждения складов в Кропивницком районе, домов и электросетей в Александровском районе, сообщил в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.
Подробности
"С ночи Кировоградщина - под вражескими обстрелами. Российский агрессор совершил массированную атаку, применив ракеты и ударные дроны", - отметил Райкович.
В одной из общин Александрийского района, по его данным, зафиксированы повреждения жилых домов и линий электропередач. "К восстановлению приступили аварийные бригады ЧАО "Кировоградоблэнерго". Делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и восстановить стабильное электроснабжение", - указал глава ОВА.
"В Кропивницком районе повреждено складское здание", - сообщил Райкович.
