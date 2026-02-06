$43.140.03
Эксклюзив
09:41 • 484 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 2380 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 37412 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 40811 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 32771 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 46398 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 83944 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 33666 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31095 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23497 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
Массированная атака РФ на Кировоградщину: повреждены склады, есть перебои с электроснабжением

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Ночью Кировоградщина подверглась массированной атаке ракетами и дронами. В Александрийском районе повреждены жилые дома и линии электропередач, в Кропивницком районе – складское здание.

Массированная атака РФ на Кировоградщину: повреждены склады, есть перебои с электроснабжением

Кировоградская область подверглась массированной атаке РФ ракетами и дронами, есть повреждения складов в Кропивницком районе, домов и электросетей в Александровском районе, сообщил в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"С ночи Кировоградщина - под вражескими обстрелами. Российский агрессор совершил массированную атаку, применив ракеты и ударные дроны", - отметил Райкович.

Кропивницкий с утра под массированной атакой рф ракетами и дронами - ЦПД06.02.26, 09:29 • 2080 просмотров

В одной из общин Александрийского района, по его данным, зафиксированы повреждения жилых домов и линий электропередач. "К восстановлению приступили аварийные бригады ЧАО "Кировоградоблэнерго". Делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и восстановить стабильное электроснабжение", - указал глава ОВА.

"В Кропивницком районе повреждено складское здание", - сообщил Райкович.

В Кропивницком и области есть перебои со светом из-за ночной атаки рф17.09.25, 08:37 • 3406 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Электроэнергия
Кировоградская область