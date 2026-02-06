Массированная атака РФ на Кировоградщину: повреждены склады, есть перебои с электроснабжением

Кировоградская область подверглась массированной атаке РФ ракетами и дронами, есть повреждения складов в Кропивницком районе, домов и электросетей в Александровском районе, сообщил в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"С ночи Кировоградщина - под вражескими обстрелами. Российский агрессор совершил массированную атаку, применив ракеты и ударные дроны", - отметил Райкович.

Кропивницкий с утра под массированной атакой рф ракетами и дронами - ЦПД

В одной из общин Александрийского района, по его данным, зафиксированы повреждения жилых домов и линий электропередач. "К восстановлению приступили аварийные бригады ЧАО "Кировоградоблэнерго". Делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и восстановить стабильное электроснабжение", - указал глава ОВА.

"В Кропивницком районе повреждено складское здание", - сообщил Райкович.

В Кропивницком и области есть перебои со светом из-за ночной атаки рф