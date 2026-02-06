Масована атака рф на Кіровоградщину: пошкоджено склади, є перебої з електропостачанням
Київ • УНН
Вночі Кіровоградщина зазнала масованої атаки ракетами та дронами. В Олександрійському районі пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач, у Кропивницькому районі – складську будівлю.
Кіровоградська область зазнала масованої атаки рф ракетами та дронами, є пошкодження складів у Кропивницькому районі, будинків та електромереж в Олександрівському районі, повідомив у п'ятницю голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.
Деталі
"З ночі Кіровоградщина - під ворожими обстрілами. Російський агресор здійснив масовану атаку, застосувавши ракети та ударні дрони", - зазначив Райкович.
В одній з громад Олександрійського району, за його даними, зафіксовано пошкодження житлових будинків та ліній електропередач. "До відновлення приступили аварійні бригади ПрАТ "Кіровоградобленерго". Роблять все можливе, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу та відновити стабільне електропостачання", - вказав голова ОВА.
"В Кропивницькому районі пошкоджено складську будівлю", - повідомив Райкович.
