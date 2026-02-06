Масована атака рф на Кіровоградщину: пошкоджено склади, є перебої з електропостачанням

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
09:41 • 600 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 2524 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 37576 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 40924 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 32856 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 46460 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 84056 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 33682 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31100 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23500 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
78%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака безпілотників на Запоріжжя: поранено 14-річного хлопця6 лютого, 00:14 • 6098 перегляди
У Ялті студенти пільгових категорій залишилися без грошових доплат до стипендій - ЦНС6 лютого, 00:45 • 4384 перегляди
Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро6 лютого, 01:19 • 8558 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53 • 11638 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів04:30 • 10698 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 19420 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 37576 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 84056 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 76092 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 106064 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 12714 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 15908 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 25288 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 28767 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 62169 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Золото

Масована атака рф на Кіровоградщину: пошкоджено склади, є перебої з електропостачанням

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Вночі Кіровоградщина зазнала масованої атаки ракетами та дронами. В Олександрійському районі пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач, у Кропивницькому районі – складську будівлю.

Масована атака рф на Кіровоградщину: пошкоджено склади, є перебої з електропостачанням

Кіровоградська область зазнала масованої атаки рф ракетами та дронами, є пошкодження складів у Кропивницькому районі, будинків та електромереж в Олександрівському районі, повідомив у п'ятницю голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.

Деталі

"З ночі Кіровоградщина - під ворожими обстрілами. Російський агресор здійснив масовану атаку, застосувавши ракети та ударні дрони", - зазначив Райкович.

Кропивницький з ранку під масованою атакою рф ракетами та дронами - ЦПД06.02.26, 09:29 • 2104 перегляди

В одній з громад Олександрійського району, за його даними, зафіксовано пошкодження житлових будинків та ліній електропередач. "До відновлення приступили аварійні бригади ПрАТ "Кіровоградобленерго". Роблять все можливе, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу та відновити стабільне електропостачання", - вказав голова ОВА.

"В Кропивницькому районі пошкоджено складську будівлю", - повідомив Райкович.

У Кропивницькому та області є перебої зі світлом через нічну атаку рф17.09.25, 08:37 • 3406 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Електроенергія
Кіровоградська область