У Кропивницькому та області є перебої зі світлом через нічну атаку рф
Київ • УНН
Вночі Кіровоградська область зазнала масованої атаки дронів, що призвело до часткового знеструмлення Кропивницького та 44 населених пунктів, а також затримки руху поїздів на двох напрямках. Зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь в Олександрівці.
У Кіровоградській області внаслідок нічної атаки російських військ на інфраструктуру дронами є знеструмлення, у тому числі у Кропивницькому, також відомо про затримку поїздів, повідомив у середу голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі Кіровоградщина - під масованою дроновою атакою. Ворог бив по обʼєктах інфраструктури. Від електропостачання, станом на зараз, частково відключено обласний центр та 44 населених пункти на території Олександрівської СТГ
Зафіксовано також пошкодження кількох приватних домоволодінь в Олександрівці, зазначив він.
Надзвичайники, з його слів, усю ніч гасили осередки пожеж.
Масована атака рф спричинила затримки поїздів на двох напрямках: подробиці17.09.25, 07:35 • 1190 переглядiв
За його даними, припинено рух залізничного транспорту по двох напрямках: Помічна - Кропивницький - Знам'янка - П'ятихатки та Фундукліївка - Знам’янка - П'ятихатки.
"Головне - люди живі. Нині триває ліквідація наслідків ворожої атаки", - вказав Райкович.
Російські війська атакували Кропивницький район: виникли пожежі на трьох об'єктах - ДСНС17.09.25, 07:51 • 1560 переглядiв