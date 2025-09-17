$41.230.05
Ексклюзив
05:30
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
У Кропивницькому та області є перебої зі світлом через нічну атаку рф

Київ

 148 перегляди

Вночі Кіровоградська область зазнала масованої атаки дронів, що призвело до часткового знеструмлення Кропивницького та 44 населених пунктів, а також затримки руху поїздів на двох напрямках. Зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь в Олександрівці.

У Кропивницькому та області є перебої зі світлом через нічну атаку рф

У Кіровоградській області внаслідок нічної атаки російських військ на інфраструктуру дронами є знеструмлення, у тому числі у Кропивницькому, також відомо про затримку поїздів, повідомив у середу голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі Кіровоградщина - під масованою дроновою атакою. Ворог бив по обʼєктах інфраструктури. Від електропостачання, станом на зараз, частково відключено обласний центр та 44 населених пункти на території Олександрівської СТГ

- написав Райкович.

Зафіксовано також пошкодження кількох приватних домоволодінь в Олександрівці, зазначив він.

Надзвичайники, з його слів, усю ніч гасили осередки пожеж.

Масована атака рф спричинила затримки поїздів на двох напрямках: подробиці17.09.25, 07:35 • 1190 переглядiв

За його даними, припинено рух залізничного транспорту по двох напрямках: Помічна - Кропивницький - Знам'янка - П'ятихатки та Фундукліївка - Знам’янка - П'ятихатки.

"Головне - люди живі. Нині триває ліквідація наслідків ворожої атаки", - вказав Райкович.

Російські війська атакували Кропивницький район: виникли пожежі на трьох об'єктах - ДСНС17.09.25, 07:51 • 1560 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Електроенергія
Кіровоградська область
Кропивницький