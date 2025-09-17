$41.230.05
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Російські війська атакували Кропивницький район: виникли пожежі на трьох об'єктах - ДСНС

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Вночі 17 вересня війська рф атакували Кропивницький район Кіровоградської області безпілотниками. Внаслідок удару виникли пожежі на трьох об’єктах інфраструктури, інформація про загиблих чи травмованих не надходила.

Російські війська атакували Кропивницький район: виникли пожежі на трьох об'єктах - ДСНС

17 вересня вночі війська рф атакували Кропивницький район Кіровоградської області безпілотниками. Внаслідок удару виникли пожежі на трьох об’єктах інфраструктури. Про це повідомляють у ДСНС, передає УНН.

Вночі 17 вересня росіяни завдали удару по об’єктах інфраструктури Кропивницького району. Внаслідок влучання БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях

- йдеться у дописі.

За попередніми даними, інформація про загиблих чи травмованих не надходила. На місці працюють усі екстрені служби.

До гасіння пожеж та ліквідації наслідків залучено понад 60 рятувальників і 14 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо

Як повідомляли моніторингові каналів, вночі 17 вересня Кіровоградська область зазнала атаки дронів, місцеві канали повідомляють про проліт більше десяти ворожих БпЛА. У Кропивницькому було чутно серію вибухів.

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Кіровоградська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Кропивницький