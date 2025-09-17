Російські війська атакували Кропивницький район: виникли пожежі на трьох об'єктах - ДСНС
Київ • УНН
17 вересня вночі війська рф атакували Кропивницький район Кіровоградської області безпілотниками. Внаслідок удару виникли пожежі на трьох об’єктах інфраструктури. Про це повідомляють у ДСНС, передає УНН.
Вночі 17 вересня росіяни завдали удару по об’єктах інфраструктури Кропивницького району. Внаслідок влучання БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях
За попередніми даними, інформація про загиблих чи травмованих не надходила. На місці працюють усі екстрені служби.
До гасіння пожеж та ліквідації наслідків залучено понад 60 рятувальників і 14 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо
Як повідомляли моніторингові каналів, вночі 17 вересня Кіровоградська область зазнала атаки дронів, місцеві канали повідомляють про проліт більше десяти ворожих БпЛА. У Кропивницькому було чутно серію вибухів.