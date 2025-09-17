Российские войска атаковали Кропивницкий район: возникли пожары на трех объектах - ГСЧС
17 сентября ночью войска РФ атаковали Кропивницкий район Кировоградской области беспилотниками. В результате удара возникли пожары на трех объектах инфраструктуры. Об этом сообщают в ГСЧС, передает УНН.
Ночью 17 сентября россияне нанесли удар по объектам инфраструктуры Кропивницкого района. В результате попадания БпЛА возникли пожары на трех локациях
По предварительным данным, информация о погибших или травмированных не поступала. На месте работают все экстренные службы.
К тушению пожаров и ликвидации последствий привлечено более 60 спасателей и 14 единиц техники ГСЧС.
Как сообщали мониторинговые каналы, ночью 17 сентября Кировоградская область подверглась атаке дронов, местные каналы сообщают о пролете более десяти вражеских БпЛА. В Кропивницком была слышна серия взрывов.