Российские войска атаковали Кропивницкий район: возникли пожары на трех объектах - ГСЧС

16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Большинство украинцев готовы взяться за оружие для защиты страны - опрос 16 сентября, 20:05
Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИ 16 сентября, 20:20
Трамп вместе с женой Меланией прибыли в Великобританию 16 сентября, 20:51
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы 16 сентября, 22:47
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции 03:37
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать 16 сентября, 16:50
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области 16 сентября, 12:55
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Карл III
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Чешская Республика
Польша
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma 16 сентября, 14:15
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступление 16 сентября, 12:26
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей 15 сентября, 08:11
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина 15 сентября, 07:06
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км 14 сентября, 09:45
Хранитель
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Российские войска атаковали Кропивницкий район: возникли пожары на трех объектах - ГСЧС

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Ночью 17 сентября войска рф атаковали Кропивницкий район Кировоградской области беспилотниками. В результате удара возникли пожары на трех объектах инфраструктуры, информация о погибших или травмированных не поступала.

Российские войска атаковали Кропивницкий район: возникли пожары на трех объектах - ГСЧС

17 сентября ночью войска РФ атаковали Кропивницкий район Кировоградской области беспилотниками. В результате удара возникли пожары на трех объектах инфраструктуры. Об этом сообщают в ГСЧС, передает УНН.

Ночью 17 сентября россияне нанесли удар по объектам инфраструктуры Кропивницкого района. В результате попадания БпЛА возникли пожары на трех локациях

- говорится в сообщении.

По предварительным данным, информация о погибших или травмированных не поступала. На месте работают все экстренные службы.

К тушению пожаров и ликвидации последствий привлечено более 60 спасателей и 14 единиц техники ГСЧС.

Напомним

Как сообщали мониторинговые каналы, ночью 17 сентября Кировоградская область подверглась атаке дронов, местные каналы сообщают о пролете более десяти вражеских БпЛА. В Кропивницком была слышна серия взрывов.

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Кировоградская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Кропивницкий