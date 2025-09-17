Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи
Київ • УНН
Вночі 17 вересня Кіровоградська область зазнала атаки дронів, місцеві канали повідомляють про проліт більше десяти ворожих БпЛА. У Кропивницькому чутно серію вибухів, також під ударом місто Сміла на Черкащині.
На території Кіровоградської області в ніч проти 17 вересня триває атака дронами. Місцеві канали повідомляють про проліт більше десяти ворожих БпЛА. Про це пише УНН із посиланням на дописи місцевих та моніторів.
Деталі
У Кропивницькому мешканці чують серію вибухів. Офіційних даних та коментарів від представників влади поки немає
Також, за попередньою інформацією, під основним ударом перебуває місто Сміла, що на Черкащині.
Нагадаємо
Нещодавно через ворожу атаку на залізничну інфраструктуру у Кіровоградській області частина пасажирських поїздів змушена прямувати об’їзними маршрутами. Це спричинило суттєві затримки.
З початку вересня рф випустила по Україні понад 3,5 тис. дронів, майже 190 ракет та понад 2,5 тис. КАБів - Зеленський 16.09.25, 10:08 • 3886 переглядiв