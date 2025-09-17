Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи

$41.230.05
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
16 вересня, 12:55
Rzeczpospolita: у Польщі під час нальоту російських безпілотників будинок уразила ракета з F-16, а не дрон
16 вересня, 13:03
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
16 вересня, 14:15
Атака рф на Харків: окупанти зруйнували будівлю Національного фармацевтичного університету
16 вересня, 15:24
Атака п'ятьма БПЛА на Суми 16 вересня: у ДСНС поділились кадрами і деталями
16 вересня, 16:05
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
16:50
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
16 вересня, 12:55
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Чарльз ІІІ
Христя Фріланд
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харків
Польща
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
16 вересня, 14:15
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ
16 вересня, 12:26
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
14 вересня, 09:45
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
The Washington Post
Економіст (журнал)

Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Вночі 17 вересня Кіровоградська область зазнала атаки дронів, місцеві канали повідомляють про проліт більше десяти ворожих БпЛА. У Кропивницькому чутно серію вибухів, також під ударом місто Сміла на Черкащині.

Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи

На території Кіровоградської області в ніч проти 17 вересня триває атака дронами. Місцеві канали повідомляють про проліт більше десяти ворожих БпЛА. Про це пише УНН із посиланням на дописи місцевих та моніторів.

Деталі

У Кропивницькому мешканці чують серію вибухів. Офіційних даних та коментарів від представників влади поки немає

Також, за попередньою інформацією, під основним ударом перебуває місто Сміла, що на Черкащині. 

Нагадаємо

Нещодавно через ворожу атаку на залізничну інфраструктуру у Кіровоградській області частина пасажирських поїздів змушена прямувати об’їзними маршрутами. Це спричинило суттєві затримки.

З початку вересня рф випустила по Україні понад 3,5 тис. дронів, майже 190 ракет та понад 2,5 тис. КАБів - Зеленський 16.09.25, 10:08 • 3886 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Черкаська область
Кіровоградська область
Кропивницький