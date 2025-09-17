$41.230.05
16:50 • 14144 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 24906 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 18738 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 33951 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 49087 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 24576 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 40852 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36749 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16659 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37639 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Ночью 17 сентября Кировоградская область подверглась атаке дронов, местные каналы сообщают о пролете более десяти вражеских БПЛА. В Кропивницком слышна серия взрывов, также под ударом город Смела в Черкасской области.

Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы

На территории Кировоградской области в ночь на 17 сентября продолжается атака дронами. Местные каналы сообщают о пролете более десяти вражеских БпЛА. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщения местных и мониторов.

Детали

В Кропивницком жители слышат серию взрывов. Официальных данных и комментариев от представителей власти пока нет

Также, по предварительной информации, под основным ударом находится город Смела, что в Черкасской области.

Напомним

Недавно из-за вражеской атаки на железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области часть пассажирских поездов вынуждена следовать объездными маршрутами. Это вызвало существенные задержки.

С начала сентября рф выпустила по Украине более 3,5 тыс. дронов, почти 190 ракет и более 2,5 тыс. КАБов - Зеленский16.09.25, 10:08 • 3886 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Черкасская область
Кировоградская область
Кропивницкий