Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы
Киев • УНН
Ночью 17 сентября Кировоградская область подверглась атаке дронов, местные каналы сообщают о пролете более десяти вражеских БПЛА. В Кропивницком слышна серия взрывов, также под ударом город Смела в Черкасской области.
На территории Кировоградской области в ночь на 17 сентября продолжается атака дронами. Местные каналы сообщают о пролете более десяти вражеских БпЛА. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщения местных и мониторов.
Детали
В Кропивницком жители слышат серию взрывов. Официальных данных и комментариев от представителей власти пока нет
Также, по предварительной информации, под основным ударом находится город Смела, что в Черкасской области.
Напомним
Недавно из-за вражеской атаки на железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области часть пассажирских поездов вынуждена следовать объездными маршрутами. Это вызвало существенные задержки.
