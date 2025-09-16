С начала сентября рф выпустила по Украине более 3,5 тыс. дронов, почти 190 ракет и более 2,5 тыс. КАБов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях российских ударов по Украине. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Только с начала сентября более 3500 дронов разных типов и почти 190 ракет, более 2500 авиационных бомб было выпущено против наших людей. Были провокации и против партнеров. Это именно тот воздушный террор, против которого Украина предлагает защищаться вместе. Чтобы никому не приходилось спешно поднимать боевую авиацию и ощущать давление россии на свои границы. Сейчас именно то время, когда мы должны реализовать совместную защиту нашего европейского неба многослойной системой противовоздушной обороны. Все технологии для этого есть. Нужны инвестиции и желание, нужны сильные действия и решения всех наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает