С начала сентября рф выпустила по Украине более 3,5 тыс. дронов, почти 190 ракет и более 2,5 тыс. КАБов - Зеленский
Киев • УНН
С начала сентября по Украине выпустили более 3500 дронов и почти 190 ракет. Зеленский призвал к совместной защите европейского неба.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях российских ударов по Украине. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Только с начала сентября более 3500 дронов разных типов и почти 190 ракет, более 2500 авиационных бомб было выпущено против наших людей. Были провокации и против партнеров. Это именно тот воздушный террор, против которого Украина предлагает защищаться вместе. Чтобы никому не приходилось спешно поднимать боевую авиацию и ощущать давление россии на свои границы. Сейчас именно то время, когда мы должны реализовать совместную защиту нашего европейского неба многослойной системой противовоздушной обороны. Все технологии для этого есть. Нужны инвестиции и желание, нужны сильные действия и решения всех наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает
По словам Зеленского, в Запорожье в результате российского удара 13 человек ранены, в том числе двое детей. В Николаевской области россияне обстреляли ферму, в результате чего погиб человек.
Он отметил, что только за эту ночь под ударами Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина и Херсонщина - более сотни дронов и полторы сотни КАБов.
Напомним
16 сентября россия совершила ночную атаку на Украину 113 ударными БпЛА, 89 из которых были обезврежены силами ПВО. Также враг обстрелял Запорожье десятью снарядами РСЗО, что привело к погибшим и пострадавшим.