С начала сентября рф выпустила по Украине более 3,5 тыс. дронов, почти 190 ракет и более 2,5 тыс. КАБов - Зеленский

06:54
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
курск под массированным налетом беспилотников: в городе раздаются взрывы
15 сентября, 21:30
Мощные взрывы раздаются в Запорожье: что известно
15 сентября, 21:40
Пять человек ранены в результате вражеской атаки по Запорожью - ОВА
15 сентября, 21:58
Встреча лукашенко с гауляйтером Херсонщины: МИД Украины обвинил беларусь в нарушении международного права
15 сентября, 22:25
Известно об одном погибшем и семерых раненых: детали массированного удара по Запорожью
15 сентября, 22:34
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа
15 сентября, 19:06
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах
15 сентября, 09:21
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт
15 сентября, 08:30
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борща
13 сентября, 16:18
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Радослав Сикорский
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Польша
Запорожье
Соединённые Штаты
Беларусь
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей
15 сентября, 08:11
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина
15 сентября, 07:06
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км
14 сентября, 09:45
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитацию
13 сентября, 14:46
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
12 сентября, 14:01
Шахед-136
BM-30 Smerch
Еврофайтер Тайфун
E-6 Mercury
Детонатор

С начала сентября рф выпустила по Украине более 3,5 тыс. дронов, почти 190 ракет и более 2,5 тыс. КАБов - Зеленский

Киев • УНН

 • 16 просмотра

С начала сентября по Украине выпустили более 3500 дронов и почти 190 ракет. Зеленский призвал к совместной защите европейского неба.

С начала сентября рф выпустила по Украине более 3,5 тыс. дронов, почти 190 ракет и более 2,5 тыс. КАБов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях российских ударов по Украине. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Только с начала сентября более 3500 дронов разных типов и почти 190 ракет, более 2500 авиационных бомб было выпущено против наших людей. Были провокации и против партнеров. Это именно тот воздушный террор, против которого Украина предлагает защищаться вместе. Чтобы никому не приходилось спешно поднимать боевую авиацию и ощущать давление россии на свои границы. Сейчас именно то время, когда мы должны реализовать совместную защиту нашего европейского неба многослойной системой противовоздушной обороны. Все технологии для этого есть. Нужны инвестиции и желание, нужны сильные действия и решения всех наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает

- отметил он.

По словам Зеленского, в Запорожье в результате российского удара 13 человек ранены, в том числе двое детей. В Николаевской области россияне обстреляли ферму, в результате чего погиб человек. 

Он отметил, что только за эту ночь под ударами Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина и Херсонщина - более сотни дронов и полторы сотни КАБов.

Напомним

16 сентября россия совершила ночную атаку на Украину 113 ударными БпЛА, 89 из которых были обезврежены силами ПВО. Также враг обстрелял Запорожье десятью снарядами РСЗО, что привело к погибшим и пострадавшим.

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
«Коалиция желающих»
Государственная граница Украины
Донецкая область
Николаевская область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Херсонская область
Владимир Зеленский
Украина
Запорожье