З початку вересня рф випустила по Україні понад 3,5 тис. дронів, майже 190 ракет та понад 2,5 тис. КАБів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки російських ударів по Україні. Пр це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Лише з початку вересня понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет, більш ніж 2500 авіаційних бомб було випущено проти наших людей. Були провокації й проти партнерів. Це саме той повітряний терор, проти якого Україна пропонує захищатися разом. Щоб нікому не доводилося поспіхом підіймати бойову авіацію та відчувати тиск росії на свої кордони. Зараз саме той час, коли маємо реалізувати спільний захист нашого європейського неба багатошаровою системою протиповітряної оборони. Всі технології для цього є. Потрібні інвестиції та бажання, потрібні сильні дії та рішення всіх наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає