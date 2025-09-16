$41.280.03
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 38964 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 51834 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 37073 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 41174 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 40490 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 70722 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 42566 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 34630 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 37870 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
З початку вересня рф випустила по Україні понад 3,5 тис. дронів, майже 190 ракет та понад 2,5 тис. КАБів - Зеленський

Київ • УНН

 • 16 перегляди

З початку вересня по Україні випустили понад 3500 дронів та майже 190 ракет. Зеленський закликав до спільного захисту європейського неба.

З початку вересня рф випустила по Україні понад 3,5 тис. дронів, майже 190 ракет та понад 2,5 тис. КАБів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки російських ударів по Україні. Пр це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Лише з початку вересня понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет, більш ніж 2500 авіаційних бомб було випущено проти наших людей. Були провокації й проти партнерів. Це саме той повітряний терор, проти якого Україна пропонує захищатися разом. Щоб нікому не доводилося поспіхом підіймати бойову авіацію та відчувати тиск росії на свої кордони. Зараз саме той час, коли маємо реалізувати спільний захист нашого європейського неба багатошаровою системою протиповітряної оборони. Всі технології для цього є. Потрібні інвестиції та бажання, потрібні сильні дії та рішення всіх наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає

- зазначив він.

За словами Зеленського, у Запоріжжі внаслідок російського удару 13 осіб поранено, зокрема двох дітей. На Миколаївщині росіяни обстріляли ферму, внаслідок чого загинула людина. 

Він зазначив, що лише за цю ніч під ударами Київщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина та Херсонщина - понад сотня дронів та півтори сотні КАБів.

Нагадаємо

16 вересня росія здійснила нічну атаку на Україну 113 ударними БпЛА, 89 з яких були знешкоджені силами ППО. Також ворог обстріляв Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ, що призвело до загиблих та постраждалих.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
"Коаліція охочих"
Державний кордон України
Донецька область
Миколаївська область
Сумська область
Київська область
Харківська область
Херсонська область
Володимир Зеленський
Україна
Запоріжжя