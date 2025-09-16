З початку вересня рф випустила по Україні понад 3,5 тис. дронів, майже 190 ракет та понад 2,5 тис. КАБів - Зеленський
Київ • УНН
З початку вересня по Україні випустили понад 3500 дронів та майже 190 ракет. Зеленський закликав до спільного захисту європейського неба.
Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки російських ударів по Україні. Пр це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Лише з початку вересня понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет, більш ніж 2500 авіаційних бомб було випущено проти наших людей. Були провокації й проти партнерів. Це саме той повітряний терор, проти якого Україна пропонує захищатися разом. Щоб нікому не доводилося поспіхом підіймати бойову авіацію та відчувати тиск росії на свої кордони. Зараз саме той час, коли маємо реалізувати спільний захист нашого європейського неба багатошаровою системою протиповітряної оборони. Всі технології для цього є. Потрібні інвестиції та бажання, потрібні сильні дії та рішення всіх наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає
За словами Зеленського, у Запоріжжі внаслідок російського удару 13 осіб поранено, зокрема двох дітей. На Миколаївщині росіяни обстріляли ферму, внаслідок чого загинула людина.
Він зазначив, що лише за цю ніч під ударами Київщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина та Херсонщина - понад сотня дронів та півтори сотні КАБів.
Нагадаємо
16 вересня росія здійснила нічну атаку на Україну 113 ударними БпЛА, 89 з яких були знешкоджені силами ППО. Також ворог обстріляв Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ, що призвело до загиблих та постраждалих.