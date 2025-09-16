89 зі 113 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною

росія вночі запустила по Україні 113 дронів, 89 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 вересня (із 20.00 15 вересня) ворог атакував 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 70 із них – шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Два ворожі безпілотники – в повітрі