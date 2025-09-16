$41.280.03
15 вересня, 17:38 • 38248 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 50940 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 36429 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 40575 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 40073 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 70012 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 42319 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 34557 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 37813 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 61169 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
89 зі 113 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 272 перегляди

росія здійснила нічну атаку на Україну 113 ударними БпЛА, 89 з яких були знешкоджені силами ППО. Також ворог обстріляв Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ, що призвело до загиблих та постраждалих.

89 зі 113 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною

росія вночі запустила по Україні 113 дронів, 89 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 вересня (із 20.00 15 вересня) ворог атакував 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 70 із них – шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Два ворожі безпілотники – в повітрі

- ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у соцмережах.

Як зазначається, також, близько опівночі, ворог ударив по місту Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ (попередньо "Торнадо-С"). "На жаль, загиблі та постраждалі, співчуття рідним", - вказали у ПС ЗСУ.

Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по Запоріжжю16.09.25, 01:34 • 13966 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Курськ
БМ-30 «Смерч»
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна
Запоріжжя