Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по Запоріжжю

У Запоріжжі внаслідок російського удару одна людина загинула, ще семеро постраждали, серед них дитина. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За його словами, кількість людей, яким знадобилася допомога медиків, зросла. На місцях влучань працюють бригади швидкої, постраждалим надається необхідна медична допомога.

Інформація щодо загиблих та постраждалих може оновлюватися.

Нагадаємо

У ніч проти 16 вересня внаслідок російського удару по Запоріжжю пошкоджено автомобілі, будівлі та інфраструктуру. В одному з районів міста виникла пожежа.

У Києві та області працює ППО через атаку ворожих дронів - ОВА