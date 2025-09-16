Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по Запоріжжю
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Запоріжжю загинула одна людина та семеро отримали поранення, серед них дитина. На місцях влучань працюють медики, надаючи допомогу постраждалим.
У Запоріжжі внаслідок російського удару одна людина загинула, ще семеро постраждали, серед них дитина. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
За його словами, кількість людей, яким знадобилася допомога медиків, зросла. На місцях влучань працюють бригади швидкої, постраждалим надається необхідна медична допомога.
Інформація щодо загиблих та постраждалих може оновлюватися.
Нагадаємо
У ніч проти 16 вересня внаслідок російського удару по Запоріжжю пошкоджено автомобілі, будівлі та інфраструктуру. В одному з районів міста виникла пожежа.
