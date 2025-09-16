Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по Запоріжжю

$41.280.03
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 26552 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 23605 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 28106 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 30324 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 60973 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 38224 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 33319 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 36771 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 59279 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Можуть стати проєктами для Інвестиційного фонду: представникам США показали низку українських родовищPhoto15 вересня, 14:15 • 16519 перегляди
Викрито іноземців, які вербували дітей в Україні для сексуальної експлуатації: деталі справи15 вересня, 15:01 • 8246 перегляди
Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень 17:55 • 6610 перегляди
На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник18:37 • 9422 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу19:06 • 6234 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу19:06 • 6292 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 37728 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 41490 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 60978 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 36258 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 27782 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 28131 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 34059 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 40055 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 89689 перегляди
Eurofighter Typhoon
TikTok
Ручна граната
Bild
The New York Times

Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по Запоріжжю

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Внаслідок російського удару по Запоріжжю загинула одна людина та семеро отримали поранення, серед них дитина. На місцях влучань працюють медики, надаючи допомогу постраждалим.

Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по Запоріжжю

У Запоріжжі внаслідок російського удару одна людина загинула, ще семеро постраждали, серед них дитина. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За його словами, кількість людей, яким знадобилася допомога медиків, зросла. На місцях влучань працюють бригади швидкої, постраждалим надається необхідна медична допомога.

Інформація щодо загиблих та постраждалих може оновлюватися.

Нагадаємо

У ніч проти 16 вересня внаслідок російського удару по Запоріжжю пошкоджено автомобілі, будівлі та інфраструктуру. В одному з районів міста виникла пожежа.

Вероніка Марченко

