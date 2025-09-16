Известно об одном погибшем и семерых раненых: детали массированного удара по Запорожью
Киев • УНН
В результате российского удара по Запорожью погиб один человек и семеро получили ранения, среди них ребенок. На местах попаданий работают медики, оказывая помощь пострадавшим.
В Запорожье в результате российского удара один человек погиб, еще семеро пострадали, среди них ребенок. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По его словам, количество людей, которым понадобилась помощь медиков, возросло. На местах попаданий работают бригады скорой, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Информация о погибших и пострадавших может обновляться.
Напомним
В ночь на 16 сентября в результате российского удара по Запорожью повреждены автомобили, здания и инфраструктура. В одном из районов города возник пожар.
