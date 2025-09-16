$41.280.03
17:38 • 20833 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 26469 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 23566 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 28073 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 30293 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 60948 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 38212 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33317 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36770 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59276 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Известно об одном погибшем и семерых раненых: детали массированного удара по Запорожью

Киев • УНН

 • 60 просмотра

В результате российского удара по Запорожью погиб один человек и семеро получили ранения, среди них ребенок. На местах попаданий работают медики, оказывая помощь пострадавшим.

Известно об одном погибшем и семерых раненых: детали массированного удара по Запорожью

В Запорожье в результате российского удара один человек погиб, еще семеро пострадали, среди них ребенок. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, количество людей, которым понадобилась помощь медиков, возросло. На местах попаданий работают бригады скорой, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Информация о погибших и пострадавших может обновляться.

Напомним

В ночь на 16 сентября в результате российского удара по Запорожью повреждены автомобили, здания и инфраструктура. В одном из районов города возник пожар.

В Киеве и области работает ПВО из-за атаки вражеских дронов - ОВА16.09.25, 00:48 • 580 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Запорожье