П'ять людей поранено внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Запоріжжю пошкоджено автомобілі, будівлі та інфраструктуру. Кількість поранених зросла до 5 осіб після влучання в приватну забудову.
Унаслідок російського удару по Запоріжжю пошкоджено автомобілі, будівлі та інфраструктуру. Про це пише УНН із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Понівечені автівки, вибиті вікна та пошкоджені фасади. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя
За його словами, в одному з районів міста ворожий удар спричинив пожежу. Також внаслідок влучання в приватну забудову кількість поранених зросла до 5 осіб.
Нагадаємо
У ніч на 16 вересня в Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів на тлі оголошеної тривоги через балістику.
До цього, у ніч на 15 вересня ворог атакував Запоріжжя та область. В одній із громад відсутнє електропостачання та горіли приватні будинки.
