П'ять людей поранено внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю - ОВА

Унаслідок російського удару по Запоріжжю пошкоджено автомобілі, будівлі та інфраструктуру. Про це пише УНН із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Понівечені автівки, вибиті вікна та пошкоджені фасади. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя