П'ять людей поранено внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю - ОВА

$41.280.03
48.390.12
ukenru
17:38 • 19752 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 24946 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 22768 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 27292 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 29691 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 60479 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 37987 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 33235 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 36703 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 59176 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
78%
753мм
Популярнi новини
Можуть стати проєктами для Інвестиційного фонду: представникам США показали низку українських родовищPhoto15 вересня, 14:15 • 16205 перегляди
Викрито іноземців, які вербували дітей в Україні для сексуальної експлуатації: деталі справи15 вересня, 15:01 • 7624 перегляди
Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень 17:55 • 5888 перегляди
На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник18:37 • 8742 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу19:06 • 5306 перегляди
Публікації
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу19:06 • 5342 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 37347 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 41135 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 60486 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 35968 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Олександр Сирський
Олександр Усик
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 27552 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 27900 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 33868 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 39873 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 89495 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
TikTok
Ручна граната
Bild
The New York Times

П'ять людей поранено внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю - ОВА

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Внаслідок російського удару по Запоріжжю пошкоджено автомобілі, будівлі та інфраструктуру. Кількість поранених зросла до 5 осіб після влучання в приватну забудову.

П'ять людей поранено внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю - ОВА

Унаслідок російського удару по Запоріжжю пошкоджено автомобілі, будівлі та інфраструктуру. Про це пише УНН із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Понівечені автівки, вибиті вікна та пошкоджені фасади. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя

- зазначив Федоров.

За його словами, в одному з районів міста ворожий удар спричинив пожежу. Також внаслідок влучання в приватну забудову кількість поранених зросла до 5 осіб.

Нагадаємо

У ніч на 16 вересня в Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів на тлі оголошеної тривоги через балістику. 

До цього, у ніч на 15 вересня ворог атакував Запоріжжя та область. В одній із громад відсутнє електропостачання та горіли приватні будинки.

Ворог атакував Запоріжжя дронами, постраждало подружжя10.09.25, 18:51 • 4858 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Запоріжжя