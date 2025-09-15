Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинки
В ніч на 15 вересня ворог атакував Запоріжжя та область. В одній із громад відсутнє електропостачання, горять приватні будинки, попередньо без постраждалих.
В ніч на понеділок, 15 вересня, ворог атакував Запоріжжя та область. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
Він розповів, що внаслідок атаки в одній із громад відсутнє електропостачання.
Горять приватні будинки. Попередньо, без постраждалих
Нагадаємо
10 вересня армія рф завдала 527 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів чотири людини дістали поранень.
