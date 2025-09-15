Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинки

$41.310.00
ukenru
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 13610 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 30456 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 59339 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 94377 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 78705 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 80657 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 44358 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 81009 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 72677 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40435 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Київ • УНН

 • 6 перегляди

В ніч на 15 вересня ворог атакував Запоріжжя та область. В одній із громад відсутнє електропостачання, горять приватні будинки, попередньо без постраждалих.

В ніч на понеділок, 15 вересня, ворог атакував Запоріжжя та область. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

Він розповів, що внаслідок атаки в одній із громад відсутнє електропостачання.

Горять приватні будинки. Попередньо, без постраждалих

- написав Федоров.

Нагадаємо

10 вересня армія рф завдала 527 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів чотири людини дістали поранень.

Ворог атакував Запоріжжя дронами, постраждало подружжя10.09.25, 18:51 • 4768 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Електроенергія
Запоріжжя