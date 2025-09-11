росія за добу завдала понад пів тисячі ударів по 14 населених пунктах Запорізької області: є поранені
Київ • УНН
10 вересня армія рф завдала 527 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів чотири людини дістали поранень.
Впродовж доби, 10 вересня армія рф завдала понад пів тисячі ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів чотири людини дістали поранень. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Деталі
За словами чиновника, загалом російські військові завдали 527 ударів:
- 11 авіаційних ударів по Оріхову, Залізничному, Успенівці та Малій Токмачці.
- 374 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Червоне, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новоандріївку.
- 5 обстрілів з РСЗВ накрили Новаданилівку, Малу Токмачку, Червоне та Преображенку.
- 137 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного.
Чотири людини дістали поранень внаслідок ворожих атак на Приморське та Запоріжжя
Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.
