росія за добу завдала понад пів тисячі ударів по 14 населених пунктах Запорізької області: є поранені

Впродовж доби, 10 вересня армія рф завдала понад пів тисячі ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів чотири людини дістали поранень. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За словами чиновника, загалом російські військові завдали 527 ударів:

Чотири людини дістали поранень внаслідок ворожих атак на Приморське та Запоріжжя