Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 20967 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 58229 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 34049 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 36486 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 36514 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 67324 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 88241 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 69159 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35344 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 39406 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Юлія Свириденко
Каш Патель
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Державний кордон України
росія за добу завдала понад пів тисячі ударів по 14 населених пунктах Запорізької області: є поранені

Київ • УНН

 • 64 перегляди

10 вересня армія рф завдала 527 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів чотири людини дістали поранень.

росія за добу завдала понад пів тисячі ударів по 14 населених пунктах Запорізької області: є поранені

Впродовж доби, 10 вересня армія рф завдала понад пів тисячі ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів чотири людини дістали поранень. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

За словами чиновника, загалом російські військові завдали 527 ударів:

  • 11 авіаційних ударів по Оріхову, Залізничному, Успенівці та Малій Токмачці.
    • 374 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Червоне, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новоандріївку.
      • 5 обстрілів з РСЗВ накрили Новаданилівку, Малу Токмачку, Червоне та Преображенку.
        • 137 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного.

          Чотири людини дістали поранень внаслідок ворожих атак на Приморське  та Запоріжжя

          - йдеться у повідомленні.

          Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.

          Нагадаємо

          Європейський Союз та Україна створюють "Альянс дронів" з фінансуванням 6 мільярдів євро від ERA для посилення оборонного потенціалу. Програма має на меті масштабувати використання дронів на фронті та протистояти російській перевазі.

          Шмигаль обговорив із країнами групи Е5 можливість отримання додаткового далекобійного озброєння для України10.09.25, 15:39 • 2454 перегляди

          Віта Зеленецька

          Війна в Україні
          Запорізька область
          Європейський Союз
          Україна
          Запоріжжя