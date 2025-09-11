$41.120.13
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 21093 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 58632 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 34207 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 36632 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 36635 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 67483 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 88396 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 69275 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35350 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39413 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Россия за сутки нанесла более полутысячи ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области: есть раненые

Киев • УНН

 • 108 просмотра

10 сентября армия РФ нанесла 527 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов четыре человека получили ранения.

Россия за сутки нанесла более полутысячи ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области: есть раненые

В течение суток, 10 сентября, армия РФ нанесла более полутысячи ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов четыре человека получили ранения. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

По словам чиновника, в общей сложности российские военные нанесли 527 ударов:

  • 11 авиационных ударов по Орехову, Зализничному, Успеновке и Малой Токмачке.
    • 374 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Беленькое, Плавни, Приморское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Червоное, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новоандреевку.
      • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоное и Преображенку.
        • 137 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки и Червоного.

          Четыре человека получили ранения в результате вражеских атак на Приморское и Запорожье

          - говорится в сообщении.

          Поступило 15 сообщений о повреждении квартир, частных домов и хозяйственных построек.

          Напомним

          Европейский Союз и Украина создают "Альянс дронов" с финансированием 6 миллиардов евро от ERA для усиления оборонного потенциала. Программа имеет целью масштабировать использование дронов на фронте и противостоять российскому превосходству.

          Вита Зеленецкая

          Война в Украине
          Запорожская область
          Европейский Союз
          Украина
          Запорожье