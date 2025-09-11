Россия за сутки нанесла более полутысячи ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области: есть раненые
Киев • УНН
10 сентября армия РФ нанесла 527 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов четыре человека получили ранения.
В течение суток, 10 сентября, армия РФ нанесла более полутысячи ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов четыре человека получили ранения. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
По словам чиновника, в общей сложности российские военные нанесли 527 ударов:
- 11 авиационных ударов по Орехову, Зализничному, Успеновке и Малой Токмачке.
- 374 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Беленькое, Плавни, Приморское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Червоное, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новоандреевку.
- 5 обстрелов из РСЗО накрыли Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоное и Преображенку.
- 137 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки и Червоного.
Четыре человека получили ранения в результате вражеских атак на Приморское и Запорожье
Поступило 15 сообщений о повреждении квартир, частных домов и хозяйственных построек.
Напомним
