13:15 • 2246 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 9000 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 13705 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 37461 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 56903 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 48806 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 30622 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 35034 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 23730 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 49809 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 31205 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 37458 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo10 сентября, 07:17 • 34033 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 26048 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10:25 • 20451 просмотра
Шмыгаль обсудил со странами группы Е5 возможность получения дополнительного дальнобойного вооружения для Украины

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился в Лондоне с представителями стран E5. Обсуждались приоритетные вопросы: укрепление ПВО, совместное производство вооружений и получение дальнобойных возможностей.

Шмыгаль обсудил со странами группы Е5 возможность получения дополнительного дальнобойного вооружения для Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль принял участие во встрече представителей так называемой группы E5, в которую входят Великобритания, Польша, Германия, Франция и Италия – государства с крупнейшими оборонными бюджетами Европы и ключевые партнеры Киева в сфере безопасности. Об этом Шмыгаль сообщил в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Заседание состоялось в Лондоне.

По словам Шмыгаля, на переговорах обсуждались ключевые вопросы, которые президент Владимир Зеленский определил как приоритетные: укрепление системы противовоздушной обороны Украины, развитие совместного производства вооружений и получение дополнительных дальнобойных возможностей.

Новый «Рамштайн» пообещал Украине миллиарды евро и тысячи боеприпасов10.09.25, 12:08 • 2980 просмотров

Министр поблагодарил британского коллегу Джона Хили за организацию встречи, а также главу Минобороны Италии Гвидо Крозетто за участие в переговорах и "важную помощь".

Благодарю Министра обороны Великобритании Джона Хили за организацию встречи. Также благодарю Министра обороны Италии Гвидо Крозетто за участие в заседании и важную помощь. Благодарен странам Е5 за продуктивные переговоры и последовательную поддержку Украины

– написал Шмыгаль в ТГ.

Лондон профинансирует тысячи дальнобойных дронов для Украины – министр обороны Британии09.09.25, 18:33 • 3304 просмотра

Степан Гафтко

Политика
«Коалиция желающих»
Джон Хили
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль
Лондон
Киев
Польша