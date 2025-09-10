Шмыгаль обсудил со странами группы Е5 возможность получения дополнительного дальнобойного вооружения для Украины
Киев • УНН
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился в Лондоне с представителями стран E5. Обсуждались приоритетные вопросы: укрепление ПВО, совместное производство вооружений и получение дальнобойных возможностей.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль принял участие во встрече представителей так называемой группы E5, в которую входят Великобритания, Польша, Германия, Франция и Италия – государства с крупнейшими оборонными бюджетами Европы и ключевые партнеры Киева в сфере безопасности. Об этом Шмыгаль сообщил в Телеграм, пишет УНН.
Подробности
Заседание состоялось в Лондоне.
По словам Шмыгаля, на переговорах обсуждались ключевые вопросы, которые президент Владимир Зеленский определил как приоритетные: укрепление системы противовоздушной обороны Украины, развитие совместного производства вооружений и получение дополнительных дальнобойных возможностей.
Министр поблагодарил британского коллегу Джона Хили за организацию встречи, а также главу Минобороны Италии Гвидо Крозетто за участие в переговорах и "важную помощь".
Благодарю Министра обороны Великобритании Джона Хили за организацию встречи. Также благодарю Министра обороны Италии Гвидо Крозетто за участие в заседании и важную помощь. Благодарен странам Е5 за продуктивные переговоры и последовательную поддержку Украины
