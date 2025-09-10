Шмигаль обговорив із країнами групи Е5 можливість отримання додаткового далекобійного озброєння для України

$41.120.13
48.290.09
ukenru
13:15 • 2152 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 8788 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 13608 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 37254 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 56666 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 48649 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 30561 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 34995 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 23719 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 49789 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.7м/с
44%
756мм
Популярнi новини
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17 • 31204 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto10 вересня, 06:04 • 37457 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo10 вересня, 07:17 • 34031 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 26046 перегляди
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10:25 • 20447 перегляди
Публікації
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 37253 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 26307 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 56666 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 48649 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 104689 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 71080 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 65347 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 61793 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 130345 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 84993 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
TikTok
Мі-8
MIM-104 Patriot
Financial Times

Шмигаль обговорив із країнами групи Е5 можливість отримання додаткового далекобійного озброєння для України

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся у Лондоні з представниками країн E5. Обговорювалися пріоритетні питання: зміцнення ППО, спільне виробництво озброєнь та отримання далекобійних спроможностей.

Шмигаль обговорив із країнами групи Е5 можливість отримання додаткового далекобійного озброєння для України

Міністр оборони України Денис Шмигаль взяв участь у зустрічі представників так званої групи E5, до якої входять Велика Британія, Польща, Німеччина, Франція та Італія – держави з найбільшими оборонними бюджетами Європи та ключові партнери Києва у сфері безпеки.

Про це Шмигаль повідомив на своїй сторінці у соцмережі, пише УНН.

Деталі

Засідання відбулося в Лондоні.

За словами Шмигаля, на переговорах обговорювалися ключові питання, які президент Володимир Зеленський визначив як пріоритетні: зміцнення системи протиповітряної оборони України, розвиток спільного виробництва озброєнь та отримання додаткових далекобійних спроможностей.

Новий "Рамштайн" пообіцяв Україні мільярди євро і тисячі боєприпасів10.09.25, 12:08 • 2978 переглядiв

Міністр подякував британському колезі Джону Гілі за організацію зустрічі, а також очільнику Міноборони Італії Гвідо Крозетто за участь у перемовинах та "важливу допомогу".

Дякую Міністру оборони Великої Британії Джону Гілі за організацію зустрічі. Також дякую Міністру оборони Італії Гвідо Крозетто за участь у засіданні та важливу допомогу. Вдячний країнам Е5 за продуктивні переговори та послідовну підтримку України

– написав Шмигаль в ТГ.

Лондон профінансує тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони Британії09.09.25, 18:33 • 3304 перегляди

Степан Гафтко

Політика
"Коаліція охочих"
Джон Гілі
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль
Лондон
Київ
Польща