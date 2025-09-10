Шмигаль обговорив із країнами групи Е5 можливість отримання додаткового далекобійного озброєння для України
Київ • УНН
Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся у Лондоні з представниками країн E5. Обговорювалися пріоритетні питання: зміцнення ППО, спільне виробництво озброєнь та отримання далекобійних спроможностей.
Міністр оборони України Денис Шмигаль взяв участь у зустрічі представників так званої групи E5, до якої входять Велика Британія, Польща, Німеччина, Франція та Італія – держави з найбільшими оборонними бюджетами Європи та ключові партнери Києва у сфері безпеки.
Про це Шмигаль повідомив на своїй сторінці у соцмережі
Деталі
Засідання відбулося в Лондоні.
За словами Шмигаля, на переговорах обговорювалися ключові питання, які президент Володимир Зеленський визначив як пріоритетні: зміцнення системи протиповітряної оборони України, розвиток спільного виробництва озброєнь та отримання додаткових далекобійних спроможностей.
Міністр подякував британському колезі Джону Гілі за організацію зустрічі, а також очільнику Міноборони Італії Гвідо Крозетто за участь у перемовинах та "важливу допомогу".
Дякую Міністру оборони Великої Британії Джону Гілі за організацію зустрічі. Також дякую Міністру оборони Італії Гвідо Крозетто за участь у засіданні та важливу допомогу.
