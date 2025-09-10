Новий "Рамштайн" пообіцяв Україні мільярди євро і тисячі боєприпасів

Україна отримала потужний сигнал підтримки від міжнародних партнерів під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що партнери не лише продовжуватимуть допомогу, а й робитимуть її масштабнішою та системнішою, про це пише УНН.

Деталі

Європейський Союз підтвердив, що виконав 80% зобов’язань щодо передачі Україні двох мільйонів боєприпасів, а також працює над залученням 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння. Крім того, ЄС інвестує в оборонну промисловість через механізм SAFE і вже у жовтні-листопаді планує виділити додаткові 8 млрд євро.

Німеччина пообіцяла передати Україні дві системи Patriot, профінансувати ініціативу PURL на півмільярда євро та виділити ще 300 млн євро на українські далекобійні дрони. Велика Британія оголосила про фінансування виробництва кількох тисяч ударних дронів, які надійдуть протягом року.

Суттєві зобов’язання взяли на себе й інші партнери. Норвегія виділяє 8 млрд доларів на підтримку України у 2026 році та запускає центр підготовки військових. Данія розпочинає спільне з Україною виробництво далекобійної зброї. Канада виділяє понад 800 млн доларів на дрони, військову допомогу та розвиток "коаліцій спроможностей". Чехія готує постачання понад мільйона боєприпасів та готує пілотів F-16, а Нідерланди обіцяють 1,2 млрд євро допомоги до кінця року, зокрема на підтримку літаків F-16.

Участь у фінансуванні та нових пакетах допомоги підтвердили також Іспанія, Франція, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Бельгія та Люксембург.

Дякую партнерам за продуктивну зустріч та важливі домовленості. Вдячний США за запуск цього потужного механізму допомоги Україні. Окрема подяка Міністру оборони Великої Британії Джону Гілі та Міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за підтримку роботи формату. Також дякую Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за запуск ініціативи PURL, що стала надзвичайно ефективним механізмом допомоги для українських воїнів – наголосив Шмигаль.

За його словами, солідарність вільного світу та системна підтримка Сил оборони України залишаються ключовою умовою для досягнення тривалого й справедливого миру.

Нагадаємо

Раніше Президент Зеленський заявив, що зустріч у форматі "Рамштайн" цього тижня має принести конкретні результати щодо ППО та фінансування програми PURL для закупівлі американської зброї. Раніше Шмигаль наголосив на терміновій потребі України у 10 системах Patriot.

Міністр оборони України Шмигаль повідомив партнерам про критичні потреби, включаючи 6 мільярдів доларів на дрони та чіткий графік постачання озброєнь. Також Україна потребує 10 додаткових систем Patriot та ракет для ППО.