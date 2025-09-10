Новий "Рамштайн" пообіцяв Україні мільярди євро і тисячі боєприпасів

$41.120.13
48.290.09
ukenru
08:44 • 1630 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 3040 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 10630 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 17416 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 14481 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 41427 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 83057 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 71468 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 81769 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 34193 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.5м/с
53%
756мм
Популярнi новини
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo9 вересня, 23:36 • 47783 перегляди
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto10 вересня, 00:14 • 37101 перегляди
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo10 вересня, 00:42 • 37629 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto10 вересня, 02:37 • 21070 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети10 вересня, 03:12 • 47895 перегляди
Публікації
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 1630 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 3040 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 83057 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 52578 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 81769 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 55538 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 51280 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 48686 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 117628 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 72844 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)

Новий "Рамштайн" пообіцяв Україні мільярди євро і тисячі боєприпасів

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що партнери продовжать допомогу Україні, роблячи її масштабнішою та системнішою. ЄС залучає 6,6 млрд євро на озброєння. Німеччина планує надати Україні Patriot.

Новий "Рамштайн" пообіцяв Україні мільярди євро і тисячі боєприпасів

Україна отримала потужний сигнал підтримки від міжнародних партнерів під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що партнери не лише продовжуватимуть допомогу, а й робитимуть її масштабнішою та системнішою, про це пише УНН.

Деталі

Європейський Союз підтвердив, що виконав 80% зобов’язань щодо передачі Україні двох мільйонів боєприпасів, а також працює над залученням 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння. Крім того, ЄС інвестує в оборонну промисловість через механізм SAFE і вже у жовтні-листопаді планує виділити додаткові 8 млрд євро.

Німеччина пообіцяла передати Україні дві системи Patriot, профінансувати ініціативу PURL на півмільярда євро та виділити ще 300 млн євро на українські далекобійні дрони. Велика Британія оголосила про фінансування виробництва кількох тисяч ударних дронів, які надійдуть протягом року.

Суттєві зобов’язання взяли на себе й інші партнери. Норвегія виділяє 8 млрд доларів на підтримку України у 2026 році та запускає центр підготовки військових. Данія розпочинає спільне з Україною виробництво далекобійної зброї. Канада виділяє понад 800 млн доларів на дрони, військову допомогу та розвиток "коаліцій спроможностей". Чехія готує постачання понад мільйона боєприпасів та готує пілотів F-16, а Нідерланди обіцяють 1,2 млрд євро допомоги до кінця року, зокрема на підтримку літаків F-16.

Участь у фінансуванні та нових пакетах допомоги підтвердили також Іспанія, Франція, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Бельгія та Люксембург.

Дякую партнерам за продуктивну зустріч та важливі домовленості. Вдячний США за запуск цього потужного механізму допомоги Україні. Окрема подяка Міністру оборони Великої Британії Джону Гілі та Міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за підтримку роботи формату. Також дякую Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за запуск ініціативи PURL, що стала надзвичайно ефективним механізмом допомоги для українських воїнів

– наголосив Шмигаль.

За його словами, солідарність вільного світу та системна підтримка Сил оборони України залишаються ключовою умовою для досягнення тривалого й справедливого миру.

Нагадаємо

Раніше Президент Зеленський заявив, що зустріч у форматі "Рамштайн" цього тижня має принести конкретні результати щодо ППО та фінансування програми PURL для закупівлі американської зброї. Раніше Шмигаль наголосив на терміновій потребі України у 10 системах Patriot.

Міністр оборони України Шмигаль повідомив партнерам про критичні потреби, включаючи 6 мільярдів доларів на дрони та чіткий графік постачання озброєнь. Також Україна потребує 10 додаткових систем Patriot та ракет для ППО.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
"Коаліція охочих"
Джон Гілі
Марк Рютте
Латвія
НАТО
MIM-104 Patriot
Європейський Союз
Борис Пісторіус
Данія
Канада
Люксембург
Франція
Литва
Швеція
Бельгія
Норвегія
Велика Британія
Чехія
Іспанія
Німеччина
Нідерланди
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Денис Шмигаль
F-16 Fighting Falcon
Польща