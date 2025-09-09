“Рамштайн” на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL - Зеленський

$41.250.03
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 3074 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 4374 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 35310 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 62083 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 54722 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 34373 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29482 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28299 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40212 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 38803 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 29567 перегляди
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters9 вересня, 08:15 • 9200 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років12:18 • 10333 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД12:18 • 7174 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 38873 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 58983 перегляди
Борис Пісторіус
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Джон Гілі
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Польща
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 29626 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 30835 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 29724 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 98890 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 55635 перегляди
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
The Washington Post

“Рамштайн” на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL - Зеленський

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Президент Зеленський заявив, що зустріч у форматі "Рамштайн" цього тижня має принести конкретні результати щодо ППО та фінансування програми PURL для закупівлі американської зброї. Раніше Шмигаль наголосив на терміновій потребі України у 10 системах Patriot.

“Рамштайн” на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL - Зеленський

Зустріч у форматі "Рамштайн" на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Ще із цього лютого росіяни відмовляються від усіх пропозицій припинення вогню. Тижнями росія не може – і не хоче – сказати щось конкретне у відповідь США про формат зустрічі лідерів. росія вкладається у війну й тільки у війну. Сила потрібна у відповідь. І ми говоримо про посилення нашої ППО – потрібні більш швидкі рішення щодо систем, "Петріоти" передусім. "Рамштайн" на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю. Вересень має бути результативним для цієї програми 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі у форматі "Рамштайні" заявив, що Україні потрібні 10 систем Patriot та ракети до них. За його словами, це озброєння потрібне терміново.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
MIM-104 Patriot
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Денис Шмигаль