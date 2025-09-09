“Рамштайн” на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL - Зеленський

Зустріч у форматі "Рамштайн" на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Ще із цього лютого росіяни відмовляються від усіх пропозицій припинення вогню. Тижнями росія не може – і не хоче – сказати щось конкретне у відповідь США про формат зустрічі лідерів. росія вкладається у війну й тільки у війну. Сила потрібна у відповідь. І ми говоримо про посилення нашої ППО – потрібні більш швидкі рішення щодо систем, "Петріоти" передусім. "Рамштайн" на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю. Вересень має бути результативним для цієї програми - сказав Зеленський.

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі у форматі "Рамштайні" заявив, що Україні потрібні 10 систем Patriot та ракети до них. За його словами, це озброєння потрібне терміново.