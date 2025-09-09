"Рамштайн" на этой неделе должен дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL – Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что встреча в формате «Рамштайн» на этой неделе должна принести конкретные результаты по ПВО и финансированию программы PURL для закупки американского оружия. Ранее Шмыгаль отметил срочную потребность Украины в 10 системах Patriot.
Встреча в формате "Рамштайн" на этой неделе должна дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Еще с этого февраля россияне отказываются от всех предложений прекращения огня. Неделями россия не может – и не хочет – сказать что-то конкретное в ответ США о формате встречи лидеров. россия вкладывается в войну и только в войну. Сила нужна в ответ. И мы говорим об усилении нашей ПВО – нужны более быстрые решения по системам, "Патриоты" прежде всего. "Рамштайн" на этой неделе должен дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие. Сентябрь должен быть результативным для этой программы
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время встречи в формате "Рамштайн" заявил, что Украине нужны 10 систем Patriot и ракеты к ним. По его словам, это вооружение нужно срочно.