"Рамштайн" на этой неделе должен дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL – Зеленский

Встреча в формате "Рамштайн" на этой неделе должна дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Еще с этого февраля россияне отказываются от всех предложений прекращения огня. Неделями россия не может – и не хочет – сказать что-то конкретное в ответ США о формате встречи лидеров. россия вкладывается в войну и только в войну. Сила нужна в ответ. И мы говорим об усилении нашей ПВО – нужны более быстрые решения по системам, "Патриоты" прежде всего. "Рамштайн" на этой неделе должен дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие. Сентябрь должен быть результативным для этой программы