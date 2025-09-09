"Рамштайн" на этой неделе должен дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL – Зеленский

$41.250.03
48.380.22
ukenru
16:05 • 1614 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 3794 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 4766 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 35531 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 62358 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 54877 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 34455 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 29514 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 28340 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 40263 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
58%
753мм
Популярные новости
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 39026 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 29749 просмотра
Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters9 сентября, 08:15 • 9470 просмотра
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет 12:18 • 10472 просмотра
С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД12:18 • 7514 просмотра
публикации
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
15:59 • 3778 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 39111 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 62353 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 54872 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 59092 просмотра
Актуальные люди
Борис Писториус
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 29815 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 30876 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 29764 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 98935 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 55667 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
MIM-23 Hawk
Вашингтон Пост

"Рамштайн" на этой неделе должен дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL – Зеленский

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Президент Зеленский заявил, что встреча в формате «Рамштайн» на этой неделе должна принести конкретные результаты по ПВО и финансированию программы PURL для закупки американского оружия. Ранее Шмыгаль отметил срочную потребность Украины в 10 системах Patriot.

"Рамштайн" на этой неделе должен дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL – Зеленский

Встреча в формате "Рамштайн" на этой неделе должна дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Еще с этого февраля россияне отказываются от всех предложений прекращения огня. Неделями россия не может – и не хочет – сказать что-то конкретное в ответ США о формате встречи лидеров. россия вкладывается в войну и только в войну. Сила нужна в ответ. И мы говорим об усилении нашей ПВО – нужны более быстрые решения по системам, "Патриоты" прежде всего. "Рамштайн" на этой неделе должен дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие. Сентябрь должен быть результативным для этой программы 

- сказал Зеленский.

Напомним

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время встречи в формате "Рамштайн" заявил, что Украине нужны 10 систем Patriot и ракеты к ним. По его словам, это вооружение нужно срочно.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
MIM-104 Patriot
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль