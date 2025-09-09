$41.250.03
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 424 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 3152 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 34664 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 61076 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 54115 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
9 вересня, 06:31 • 34096 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29384 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28180 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40088 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 432 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 61079 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 54118 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Йонас Гахр Сторе
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Непал
Донецька область
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
The Washington Post
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них для захисту енергетичної інфраструктури.

Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі у форматі "Рамштайні" заявив, що Україні потрібні 10 систем Patriot та ракети до них. За його словами, це озброєнная потрібне терміново, повідомляє УНН.

Нам все ще потрібно додатково 10 систем Patriot та ракети для систем Patriot, Sampte, NASAMS, IRIS-T та Hawk. Це терміново, оскільки росія планує подальші удари по нашій енергетичній системі та інфраструктурі 

- наголосив Шмигаль.

Нагадаємо

Міністр оборони країни Джон Гілі на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України. Їх доставку Сполучене Королівство також бере на себе.

Протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує тисячі далекобійних ударних дронів, які ми виготовимо у Великій Британії та доставимо в Україну 

- сказав Гілі, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн" у вівторок.

Міністр оборони України Денис Шмигаль разом із колегами з Британії та Німеччини - Джоном Гілі та Борисом Пісторіусом - скоординували порядок денний засідання у форматі Рамштайн.

"Разом із міністрами оборони Великої Британії Джоном Гілі та Німеччини Борисом Пісторіусом скоординували порядок денний засідання у форматі Рамштайн", - написав Шмигаль.

Війна в УкраїніПолітика
"Коаліція охочих"
Електроенергія
Джон Гілі
MIM-23 Hawk
MIM-104 Patriot
IRIS-T
Борис Пісторіус
NASAMS
Велика Британія
Німеччина
Україна
Денис Шмигаль