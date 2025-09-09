Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі у форматі "Рамштайні" заявив, що Україні потрібні 10 систем Patriot та ракети до них. За його словами, це озброєнная потрібне терміново, повідомляє УНН.

Нам все ще потрібно додатково 10 систем Patriot та ракети для систем Patriot, Sampte, NASAMS, IRIS-T та Hawk. Це терміново, оскільки росія планує подальші удари по нашій енергетичній системі та інфраструктурі

Міністр оборони країни Джон Гілі на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України. Їх доставку Сполучене Королівство також бере на себе.

Протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує тисячі далекобійних ударних дронів, які ми виготовимо у Великій Британії та доставимо в Україну