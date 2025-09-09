$41.250.03
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Украине срочно нужны 10 систем Patriot и ракеты к ним для защиты энергетической инфраструктуры.

Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время встречи в формате "Рамштайн" заявил, что Украине нужны 10 систем Patriot и ракеты к ним. По его словам, это вооружение нужно срочно, сообщает УНН.

Нам все еще нужно дополнительно 10 систем Patriot и ракеты для систем Patriot, Sampte, NASAMS, IRIS-T и Hawk. Это срочно, поскольку россия планирует дальнейшие удары по нашей энергетической системе и инфраструктуре 

- подчеркнул Шмыгаль.

Напомним

Министр обороны страны Джон Хили на 30-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил, что Великобритания профинансирует и произведет тысячи дальнобойных дронов для Украины. Их доставку Соединенное Королевство также берет на себя.

В течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует тысячи дальнобойных ударных дронов, которые мы изготовим в Великобритании и доставим в Украину 

- сказал Хили, открывая заседание в формате "Рамштайн" во вторник.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с коллегами из Великобритании и Германии - Джоном Хили и Борисом Писториусом - скоординировали повестку дня заседания в формате Рамштайн.

"Вместе с министрами обороны Великобритании Джоном Хили и Германии Борисом Писториусом скоординировали повестку дня заседания в формате Рамштайн", - написал Шмыгаль.

Павел Зинченко

