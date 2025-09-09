Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Киев • УНН
Украине срочно нужны 10 систем Patriot и ракеты к ним для защиты энергетической инфраструктуры.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время встречи в формате "Рамштайн" заявил, что Украине нужны 10 систем Patriot и ракеты к ним. По его словам, это вооружение нужно срочно, сообщает УНН.
Нам все еще нужно дополнительно 10 систем Patriot и ракеты для систем Patriot, Sampte, NASAMS, IRIS-T и Hawk. Это срочно, поскольку россия планирует дальнейшие удары по нашей энергетической системе и инфраструктуре
Напомним
Министр обороны страны Джон Хили на 30-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил, что Великобритания профинансирует и произведет тысячи дальнобойных дронов для Украины. Их доставку Соединенное Королевство также берет на себя.
В течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует тысячи дальнобойных ударных дронов, которые мы изготовим в Великобритании и доставим в Украину
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с коллегами из Великобритании и Германии - Джоном Хили и Борисом Писториусом - скоординировали повестку дня заседания в формате Рамштайн.
"Вместе с министрами обороны Великобритании Джоном Хили и Германии Борисом Писториусом скоординировали повестку дня заседания в формате Рамштайн", - написал Шмыгаль.