В Міноборони окреслили основні потреби України в рамках зустрічі "Рамшатйн"
Київ • УНН
Міністр оборони України повідомив партнерам про критичні потреби, включаючи 6 мільярдів доларів на дрони та чіткий графік постачання озброєнь. Також Україна потребує 10 додаткових систем Patriot та ракет для ППО.
Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України партнерам було повідомлено про низку критично важливих потреб для захисту нашої держави. Зокрема, необхідний чіткий графік постачання пакетів озброєння в рамках програми PURL та шість мільярдів доларів на виробництво дронів, пише УНН з посиланням на допис Шмигаля у Telegram.
30-те засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Дякуємо всім партнерам за відчутну підтримку протягом трьох років повномасштабної війни з росією. росія продовжує ескалацію. Тому наша відповідь має ґрунтуватися на силі
Для України критично важливо активно реалізувати такі ініціативи:
• PURL - нам потрібен чіткий графік регулярного фінансування та постачання пакетів озброєнь.
• Шість мільярдів доларів на виробництво дронів:
- перехоплювачів для захисту нашої економіки та цивільного населення;
- FPV, щоб утримувати фронт;
- ударних дронів для продовження тиску на російське військове виробництво та військові цілі.
• Закласти 60 млрд доларів у бюджетах країн-партнерів на 2026 рік для захисту Європи та України.
• Додаткові 10 систем Patriot, а також ракети для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T і HAWK. Це питання нагальне, адже росія планує нові удари по нашій енергетиці та інфраструктурі. Ми вдячні Німеччині за закупівлю двох зенітно-ракетних комплексів "Patriot" PAC-3.
• Санкції та конфіскація заморожених російських активів. Економічний тиск має посилюватися, щоб у росії залишалося менше ресурсів для війни.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч у форматі "Рамштайн" на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю.
Міністр оборони країни Джон Гілі на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України. Їх доставку Сполучене Королівство також бере на себе.