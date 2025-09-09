В Міноборони окреслили основні потреби України в рамках зустрічі "Рамшатйн"

$41.250.03
48.380.22
ukru
16:05 • 3928 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 10346 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 7896 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 37128 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 64927 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 56499 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 34931 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29679 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28501 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40425 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
60%
753мм
Популярнi новини
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 31853 перегляди
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters9 вересня, 08:15 • 10965 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років12:18 • 11691 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД12:18 • 10184 перегляди
У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінокPhoto12:33 • 4550 перегляди
Публікації
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo16:51 • 3154 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 10346 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 41307 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 64927 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 56499 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 31962 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 31693 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 30504 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 99711 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 56362 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
The Washington Post

В Міноборони окреслили основні потреби України в рамках зустрічі "Рамшатйн"

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Міністр оборони України повідомив партнерам про критичні потреби, включаючи 6 мільярдів доларів на дрони та чіткий графік постачання озброєнь. Також Україна потребує 10 додаткових систем Patriot та ракет для ППО.

В Міноборони окреслили основні потреби України в рамках зустрічі "Рамшатйн"

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України партнерам було повідомлено про низку критично важливих потреб для захисту нашої держави. Зокрема, необхідний чіткий графік постачання пакетів озброєння в рамках програми PURL та шість мільярдів доларів на виробництво дронів, пише УНН з посиланням на допис Шмигаля у Telegram.

30-те засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Дякуємо всім партнерам за відчутну підтримку протягом трьох років повномасштабної війни з росією. росія продовжує ескалацію. Тому наша відповідь має ґрунтуватися на силі

- повідомив Шмигаль.

Для України критично важливо активно реалізувати такі ініціативи:

• PURL - нам потрібен чіткий графік регулярного фінансування та постачання пакетів озброєнь.

• Шість мільярдів доларів на виробництво дронів:

- перехоплювачів для захисту нашої економіки та цивільного населення;

- FPV, щоб утримувати фронт;

- ударних дронів для продовження тиску на російське військове виробництво та військові цілі.

• Закласти 60 млрд доларів у бюджетах країн-партнерів на 2026 рік для захисту Європи та України.

• Додаткові 10 систем Patriot, а також ракети для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T і HAWK. Це питання нагальне, адже росія планує нові удари по нашій енергетиці та інфраструктурі. Ми вдячні Німеччині за закупівлю двох зенітно-ракетних комплексів "Patriot" PAC-3.

• Санкції та конфіскація заморожених російських активів. Економічний тиск має посилюватися, щоб у росії залишалося менше ресурсів для війни.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч у форматі "Рамштайн" на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю.

Міністр оборони країни Джон Гілі на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України. Їх доставку Сполучене Королівство також бере на себе.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Електроенергія
MIM-23 Hawk
MIM-104 Patriot
IRIS-T
NASAMS
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль