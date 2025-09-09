В Минобороны очертили основные потребности Украины в рамках встречи "Рамштайн"

$41.250.03
16:05
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Теги
Авторы
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
9 сентября, 07:45
Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters
9 сентября, 08:15
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет
12:18
С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД
12:18
В Киеве задержали 60-летнего рецидивиста за изнасилование и разбойные нападения на женщин
12:33
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранника
16:51
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
15:59
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию
9 сентября, 07:22
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Джон Хили
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Государственная граница Украины
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 32029 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 31705 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 30513 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 99719 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 56370 просмотра
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
MIM-23 Hawk
Вашингтон Пост

В Минобороны очертили основные потребности Украины в рамках встречи "Рамштайн"

Киев • УНН

 88 просмотра

Министр обороны Украины сообщил партнерам о критических потребностях, включая 6 миллиардов долларов на дроны и четкий график поставок вооружений. Также Украина нуждается в 10 дополнительных системах Patriot и ракетах для ПВО.

В Минобороны очертили основные потребности Украины в рамках встречи "Рамштайн"

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины партнерам был доложен ряд критически важных потребностей для защиты нашего государства. В частности, необходим четкий график поставок пакетов вооружения в рамках программы PURL и шесть миллиардов долларов на производство дронов, пишет УНН со ссылкой на сообщение Шмыгаля в Telegram.

30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Благодарим всех партнеров за ощутимую поддержку в течение трех лет полномасштабной войны с Россией. Россия продолжает эскалацию. Поэтому наш ответ должен основываться на силе

- сообщил Шмыгаль.

Для Украины критически важно активно реализовать следующие инициативы:

• PURL - нам нужен четкий график регулярного финансирования и поставок пакетов вооружений.

• Шесть миллиардов долларов на производство дронов:

- перехватчиков для защиты нашей экономики и гражданского населения;

- FPV, чтобы удерживать фронт;

- ударных дронов для продолжения давления на российское военное производство и военные цели.

• Заложить 60 млрд долларов в бюджетах стран-партнеров на 2026 год для защиты Европы и Украины.

• Дополнительные 10 систем Patriot, а также ракеты для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и HAWK. Этот вопрос неотложный, ведь Россия планирует новые удары по нашей энергетике и инфраструктуре. Мы благодарны Германии за закупку двух зенитно-ракетных комплексов "Patriot" PAC-3.

• Санкции и конфискация замороженных российских активов. Экономическое давление должно усиливаться, чтобы у России оставалось меньше ресурсов для войны.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча в формате "Рамштайн" на этой неделе должна дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие.

Министр обороны страны Джон Хили на 30-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины Великобритания профинансирует и произведет тысячи дальнобойных дронов для Украины. Их доставку Соединенное Королевство также берет на себя.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Электроэнергия
MIM-23 Hawk
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
НАСАМС
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль