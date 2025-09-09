В Минобороны очертили основные потребности Украины в рамках встречи "Рамштайн"
Киев • УНН
Министр обороны Украины сообщил партнерам о критических потребностях, включая 6 миллиардов долларов на дроны и четкий график поставок вооружений. Также Украина нуждается в 10 дополнительных системах Patriot и ракетах для ПВО.
Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины партнерам был доложен ряд критически важных потребностей для защиты нашего государства. В частности, необходим четкий график поставок пакетов вооружения в рамках программы PURL и шесть миллиардов долларов на производство дронов, пишет УНН со ссылкой на сообщение Шмыгаля в Telegram.
30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Благодарим всех партнеров за ощутимую поддержку в течение трех лет полномасштабной войны с Россией. Россия продолжает эскалацию. Поэтому наш ответ должен основываться на силе
Для Украины критически важно активно реализовать следующие инициативы:
• PURL - нам нужен четкий график регулярного финансирования и поставок пакетов вооружений.
• Шесть миллиардов долларов на производство дронов:
- перехватчиков для защиты нашей экономики и гражданского населения;
- FPV, чтобы удерживать фронт;
- ударных дронов для продолжения давления на российское военное производство и военные цели.
• Заложить 60 млрд долларов в бюджетах стран-партнеров на 2026 год для защиты Европы и Украины.
• Дополнительные 10 систем Patriot, а также ракеты для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и HAWK. Этот вопрос неотложный, ведь Россия планирует новые удары по нашей энергетике и инфраструктуре. Мы благодарны Германии за закупку двух зенитно-ракетных комплексов "Patriot" PAC-3.
• Санкции и конфискация замороженных российских активов. Экономическое давление должно усиливаться, чтобы у России оставалось меньше ресурсов для войны.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча в формате "Рамштайн" на этой неделе должна дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие.
Министр обороны страны Джон Хили на 30-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины Великобритания профинансирует и произведет тысячи дальнобойных дронов для Украины. Их доставку Соединенное Королевство также берет на себя.