Новый «Рамштайн» пообещал Украине миллиарды евро и тысячи боеприпасов
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что партнеры продолжат помощь Украине, делая ее более масштабной и системной. ЕС привлекает 6,6 млрд евро на вооружение. Германия планирует предоставить Украине Patriot.
Украина получила мощный сигнал поддержки от международных партнеров во время 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что партнеры не только продолжат помощь, но и сделают ее более масштабной и системной, об этом пишет УНН.
Детали
Европейский Союз подтвердил, что выполнил 80% обязательств по передаче Украине двух миллионов боеприпасов, а также работает над привлечением 6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС для закупки американского вооружения. Кроме того, ЕС инвестирует в оборонную промышленность через механизм SAFE и уже в октябре-ноябре планирует выделить дополнительные 8 млрд евро.
Германия пообещала передать Украине две системы Patriot, профинансировать инициативу PURL на полмиллиарда евро и выделить еще 300 млн евро на украинские дальнобойные дроны. Великобритания объявила о финансировании производства нескольких тысяч ударных дронов, которые поступят в течение года.
Существенные обязательства взяли на себя и другие партнеры. Норвегия выделяет 8 млрд долларов на поддержку Украины в 2026 году и запускает центр подготовки военных. Дания начинает совместное с Украиной производство дальнобойного оружия. Канада выделяет более 800 млн долларов на дроны, военную помощь и развитие "коалиций возможностей". Чехия готовит поставки более миллиона боеприпасов и готовит пилотов F-16, а Нидерланды обещают 1,2 млрд евро помощи до конца года, в частности на поддержку самолетов F-16.
Участие в финансировании и новых пакетах помощи подтвердили также Испания, Франция, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Бельгия и Люксембург.
Спасибо партнерам за продуктивную встречу и важные договоренности. Благодарен США за запуск этого мощного механизма помощи Украине. Отдельная благодарность Министру обороны Великобритании Джону Хили и Министру обороны Германии Борису Писториусу за поддержку работы формата. Также благодарю Генерального секретаря НАТО Марка Рютте за запуск инициативы PURL, ставшей чрезвычайно эффективным механизмом помощи для украинских воинов
По его словам, солидарность свободного мира и системная поддержка Сил обороны Украины остаются ключевым условием для достижения длительного и справедливого мира.
Напомним
Ранее Президент Зеленский заявил, что встреча в формате "Рамштайн" на этой неделе должна принести конкретные результаты по ПВО и финансированию программы PURL для закупки американского оружия. Ранее Шмыгаль подчеркнул срочную потребность Украины в 10 системах Patriot.
Министр обороны Украины Шмыгаль сообщил партнерам о критических потребностях, включая 6 миллиардов долларов на дроны и четкий график поставок вооружений. Также Украина нуждается в 10 дополнительных системах Patriot и ракетах для ПВО.