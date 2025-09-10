Новый «Рамштайн» пообещал Украине миллиарды евро и тысячи боеприпасов

Украина получила мощный сигнал поддержки от международных партнеров во время 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что партнеры не только продолжат помощь, но и сделают ее более масштабной и системной, об этом пишет УНН.

Детали

Европейский Союз подтвердил, что выполнил 80% обязательств по передаче Украине двух миллионов боеприпасов, а также работает над привлечением 6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС для закупки американского вооружения. Кроме того, ЕС инвестирует в оборонную промышленность через механизм SAFE и уже в октябре-ноябре планирует выделить дополнительные 8 млрд евро.

Германия пообещала передать Украине две системы Patriot, профинансировать инициативу PURL на полмиллиарда евро и выделить еще 300 млн евро на украинские дальнобойные дроны. Великобритания объявила о финансировании производства нескольких тысяч ударных дронов, которые поступят в течение года.

Существенные обязательства взяли на себя и другие партнеры. Норвегия выделяет 8 млрд долларов на поддержку Украины в 2026 году и запускает центр подготовки военных. Дания начинает совместное с Украиной производство дальнобойного оружия. Канада выделяет более 800 млн долларов на дроны, военную помощь и развитие "коалиций возможностей". Чехия готовит поставки более миллиона боеприпасов и готовит пилотов F-16, а Нидерланды обещают 1,2 млрд евро помощи до конца года, в частности на поддержку самолетов F-16.

Участие в финансировании и новых пакетах помощи подтвердили также Испания, Франция, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Бельгия и Люксембург.

Спасибо партнерам за продуктивную встречу и важные договоренности. Благодарен США за запуск этого мощного механизма помощи Украине. Отдельная благодарность Министру обороны Великобритании Джону Хили и Министру обороны Германии Борису Писториусу за поддержку работы формата. Также благодарю Генерального секретаря НАТО Марка Рютте за запуск инициативы PURL, ставшей чрезвычайно эффективным механизмом помощи для украинских воинов – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, солидарность свободного мира и системная поддержка Сил обороны Украины остаются ключевым условием для достижения длительного и справедливого мира.

Напомним

Ранее Президент Зеленский заявил, что встреча в формате "Рамштайн" на этой неделе должна принести конкретные результаты по ПВО и финансированию программы PURL для закупки американского оружия. Ранее Шмыгаль подчеркнул срочную потребность Украины в 10 системах Patriot.

Министр обороны Украины Шмыгаль сообщил партнерам о критических потребностях, включая 6 миллиардов долларов на дроны и четкий график поставок вооружений. Также Украина нуждается в 10 дополнительных системах Patriot и ракетах для ПВО.