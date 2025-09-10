Новый «Рамштайн» пообещал Украине миллиарды евро и тысячи боеприпасов

$41.120.13
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
Эксклюзив
08:33 • 2934 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 10592 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 17374 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 14460 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 41413 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 83026 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан
9 сентября, 16:05 • 71450 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 81752 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 34190 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства. 9 сентября, 23:36
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положением 10 сентября, 00:14
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности" 10 сентября, 00:42
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводства 10 сентября, 02:37
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты 03:12
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши 08:44
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 2934 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан 9 сентября, 19:32
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранника 9 сентября, 16:51
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 81752 просмотра
Новый «Рамштайн» пообещал Украине миллиарды евро и тысячи боеприпасов

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что партнеры продолжат помощь Украине, делая ее более масштабной и системной. ЕС привлекает 6,6 млрд евро на вооружение. Германия планирует предоставить Украине Patriot.

Новый «Рамштайн» пообещал Украине миллиарды евро и тысячи боеприпасов

Украина получила мощный сигнал поддержки от международных партнеров во время 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что партнеры не только продолжат помощь, но и сделают ее более масштабной и системной, об этом пишет УНН.

Детали

Европейский Союз подтвердил, что выполнил 80% обязательств по передаче Украине двух миллионов боеприпасов, а также работает над привлечением 6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС для закупки американского вооружения. Кроме того, ЕС инвестирует в оборонную промышленность через механизм SAFE и уже в октябре-ноябре планирует выделить дополнительные 8 млрд евро.

Германия пообещала передать Украине две системы Patriot, профинансировать инициативу PURL на полмиллиарда евро и выделить еще 300 млн евро на украинские дальнобойные дроны. Великобритания объявила о финансировании производства нескольких тысяч ударных дронов, которые поступят в течение года.

Существенные обязательства взяли на себя и другие партнеры. Норвегия выделяет 8 млрд долларов на поддержку Украины в 2026 году и запускает центр подготовки военных. Дания начинает совместное с Украиной производство дальнобойного оружия. Канада выделяет более 800 млн долларов на дроны, военную помощь и развитие "коалиций возможностей". Чехия готовит поставки более миллиона боеприпасов и готовит пилотов F-16, а Нидерланды обещают 1,2 млрд евро помощи до конца года, в частности на поддержку самолетов F-16.

Участие в финансировании и новых пакетах помощи подтвердили также Испания, Франция, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Бельгия и Люксембург.

Спасибо партнерам за продуктивную встречу и важные договоренности. Благодарен США за запуск этого мощного механизма помощи Украине. Отдельная благодарность Министру обороны Великобритании Джону Хили и Министру обороны Германии Борису Писториусу за поддержку работы формата. Также благодарю Генерального секретаря НАТО Марка Рютте за запуск инициативы PURL, ставшей чрезвычайно эффективным механизмом помощи для украинских воинов

– подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, солидарность свободного мира и системная поддержка Сил обороны Украины остаются ключевым условием для достижения длительного и справедливого мира.

Напомним

Ранее Президент Зеленский заявил, что встреча в формате "Рамштайн" на этой неделе должна принести конкретные результаты по ПВО и финансированию программы PURL для закупки американского оружия. Ранее Шмыгаль подчеркнул срочную потребность Украины в 10 системах Patriot.

Министр обороны Украины Шмыгаль сообщил партнерам о критических потребностях, включая 6 миллиардов долларов на дроны и четкий график поставок вооружений. Также Украина нуждается в 10 дополнительных системах Patriot и ракетах для ПВО.

Степан Гафтко

