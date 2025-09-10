Ворог атакував Запоріжжя дронами, постраждало подружжя

Двое людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, вибиті вікна та пошкоджені балкони. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Постраждале подружжя - 53-річні чоловік та жінка - отримують усю необхідну допомогу - повідомив Федоров.

Додамо

Ворог атакував Запоріжжя БпЛА. Вибиті вікна та пошкоджені балкони, інші наслідки встановлюються.

На місце виїхали представники надзвичайних служб.

474 удари по Запоріжжю за добу: одна жінка загинула, одна поранена