Ворог атакував Запоріжжя дронами, постраждало подружжя
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки БпЛА на Запоріжжя постраждало подружжя 53-річних чоловіка та жінки. Вони отримують необхідну допомогу, встановлюються інші наслідки.
Двое людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, вибиті вікна та пошкоджені балкони. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Постраждале подружжя - 53-річні чоловік та жінка - отримують усю необхідну допомогу
Додамо
Ворог атакував Запоріжжя БпЛА. Вибиті вікна та пошкоджені балкони, інші наслідки встановлюються.
На місце виїхали представники надзвичайних служб.
474 удари по Запоріжжю за добу: одна жінка загинула, одна поранена09.09.25, 07:29 • 3758 переглядiв