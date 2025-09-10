Враг атаковал Запорожье дронами, пострадали супруги
Киев • УНН
В результате вражеской атаки БпЛА на Запорожье пострадали супруги 53-летних мужчины и женщины. Они получают необходимую помощь, устанавливаются другие последствия.
Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье, выбиты окна и повреждены балконы. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Пострадавшие супруги - 53-летние мужчина и женщина - получают всю необходимую помощь.
Добавим
Враг атаковал Запорожье БпЛА. Выбиты окна и повреждены балконы, другие последствия устанавливаются.
На место выехали представители чрезвычайных служб.
