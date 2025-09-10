Враг атаковал Запорожье дронами, пострадали супруги

Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье, выбиты окна и повреждены балконы. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Пострадавшие супруги - 53-летние мужчина и женщина - получают всю необходимую помощь. - сообщил Федоров.

Добавим

Враг атаковал Запорожье БпЛА. Выбиты окна и повреждены балконы, другие последствия устанавливаются.

На место выехали представители чрезвычайных служб.

