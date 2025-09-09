474 удара по Запорожью за сутки: одна женщина погибла, одна ранена
Киев • УНН
российская армия нанесла 474 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов одна женщина погибла, одна получила ранения.
За сутки российская армия нанесла 474 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов одна женщина погибла, одна – получила ранения. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Детали
По словам чиновника, за сутки оккупанты нанесли 474 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области.
Одна женщина погибла, одна – получила ранения в результате вражеских атак на Приморское и Запорожье
В частности, войска РФ совершили:
- 7 авиационных ударов по Веселянке, Гуляйполю, Новоданиловке и Червоному;
- 4 обстрела из РСЗО накрыли Гуляйполе, Орехов и Малую Токмачку;
- 127 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки и Червоного
336 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Веселянку, Приморское, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Успеновку, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривне и Червоне
Как сообщил Иван Федоров, поступило 17 сообщений о повреждении квартир, частных домов и хозяйственных построек.
Напомним
Вечером 8 августа российские войска атаковали Запорожье беспилотниками, вызвав пожар в частном доме. Было зафиксировано по меньшей мере два удара. В результате вражеского обстрела ранена 66-летняя женщина.