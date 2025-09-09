росіяни атакували Запоріжжя дронами: виникла пожежа
Київ • УНН
Ввечері 8 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками, спричинивши пожежу у приватному будинку. Зафіксовано щонайменше два удари, постраждалих немає.
Увечері 8 серпня російська армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Ворожий обстріл спричинив пожежу у приватному будинку. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
росіяни атакували місто БПЛА. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок
За його словами, росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше два удари.
"Попередньо, без постраждалих", - додав він.
