росіяни атакували Запоріжжя дронами: виникла пожежа

17:31 • 7120 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
16:59 • 12892 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 17778 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 17708 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 39360 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 24412 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 25753 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26349 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26947 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29977 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном
Україна показала світовим дипломатам наслідки російського удару по будівлі Уряду
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення суду
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
росіяни атакували Запоріжжя дронами: виникла пожежа

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Ввечері 8 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками, спричинивши пожежу у приватному будинку. Зафіксовано щонайменше два удари, постраждалих немає.

росіяни атакували Запоріжжя дронами: виникла пожежа

Увечері 8 серпня російська армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Ворожий обстріл спричинив пожежу у приватному будинку. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

росіяни атакували місто БПЛА. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок

- написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше два удари.

"Попередньо, без постраждалих", - додав він.

Нагадаємо

Президент Зеленський провів засідання Ставки, зосередившись на технологічних питаннях, зокрема наявності систем ППО та захисті енергетики. Також обговорювались питання виробництва та постачання дронів, включаючи далекобійну зброю.

Німецький Rheinmetall цього року надасть Україні системи захисту від дронів Skyranger

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Зеленський
Запоріжжя