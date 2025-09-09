россияне атаковали Запорожье дронами: возник пожар
Киев • УНН
Вечером 8 августа российские войска атаковали Запорожье беспилотниками, вызвав пожар в частном доме. Зафиксировано по меньшей мере два удара, пострадавших нет.
Вечером 8 августа российская армия атаковала Запорожье беспилотниками. Вражеский обстрел вызвал пожар в частном доме. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
Россияне атаковали город БПЛА. В результате вражеского удара, предварительно, горит частный дом
По его словам, россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере два удара.
"Предварительно, без пострадавших", - добавил он.
