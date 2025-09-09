$41.220.13
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 11752 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 16654 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
8 сентября, 12:50 • 16970 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 38685 просмотра
В russia атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 24224 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 25616 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в russia и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсов
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26284 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26887 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29919 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Немецкий Rheinmetall в этом году предоставит Украине системы защиты от дронов Skyranger

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Немецкий концерн Rheinmetall расширит военную помощь Украине, поставив Вооруженным силам системы противодействия дронам Skyranger. Ожидается, что контракт подпишут 10 сентября на выставке DSEI в Лондоне.

Немецкий Rheinmetall в этом году предоставит Украине системы защиты от дронов Skyranger

Немецкий концерн Rheinmetall расширит военную помощь Украине, поставив в этом году Вооруженным силам системы противодействия дронам Skyranger. Об этом заявил Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, информирует УНН со ссылкой на Rai News.  

Детали

Ожидается, что многомиллионный контракт будет подписан в среду 10 сентября, на выставке DSEI в Лондоне.

Мы будем поставлять наши системы Skyranger уже в этом году

- заявил Паппергер.

Система Skyranger представляет собой мобильную зенитную платформу, которую также можно установить на танки Leopard, способную защищать площадь 16 кв.км.

Благодаря этим системам мы можем гарантировать полностью свободные от беспилотников территории

- пояснил гендиректор компании.

Он отметил, что Бундесвер также заинтересован в этой технологии, и подчеркнул, что "в нынешней ситуации использование Skyranger может оказать решающую помощь Украине".

Напомним

27 августа немецкий производитель Rheinmetall открыл под Ганновером крупнейший в Европе завод по производству артиллерийских снарядов. Предприятие будет выпускать до 350 000 снарядов в год после выхода на полную мощность в 2027 году.

Вита Зеленецкая

