Немецкий Rheinmetall в этом году предоставит Украине системы защиты от дронов Skyranger
Киев • УНН
Немецкий концерн Rheinmetall расширит военную помощь Украине, поставив Вооруженным силам системы противодействия дронам Skyranger. Ожидается, что контракт подпишут 10 сентября на выставке DSEI в Лондоне.
Немецкий концерн Rheinmetall расширит военную помощь Украине, поставив в этом году Вооруженным силам системы противодействия дронам Skyranger. Об этом заявил Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, информирует УНН со ссылкой на Rai News.
Детали
Ожидается, что многомиллионный контракт будет подписан в среду 10 сентября, на выставке DSEI в Лондоне.
Мы будем поставлять наши системы Skyranger уже в этом году
Система Skyranger представляет собой мобильную зенитную платформу, которую также можно установить на танки Leopard, способную защищать площадь 16 кв.км.
Благодаря этим системам мы можем гарантировать полностью свободные от беспилотников территории
Он отметил, что Бундесвер также заинтересован в этой технологии, и подчеркнул, что "в нынешней ситуации использование Skyranger может оказать решающую помощь Украине".
Напомним
27 августа немецкий производитель Rheinmetall открыл под Ганновером крупнейший в Европе завод по производству артиллерийских снарядов. Предприятие будет выпускать до 350 000 снарядов в год после выхода на полную мощность в 2027 году.
"Движемся по плану": Украина и Rheinmetall сверили позиции по заводу снарядов13.08.25, 12:37 • 5250 просмотров