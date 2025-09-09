Німецький Rheinmetall цього року надасть Україні системи захисту від дронів Skyranger
Київ • УНН
Німецький концерн Rheinmetall розширить військову допомогу Україні, поставивши цього року Збройним силам системи протидії дронам Skyranger. Про це заявив Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, інформує УНН з посиланням на Rai News.
Деталі
Очікується, що багатомільйонний контракт буде підписано в середу 10 вересня, на виставці DSEI в Лондоні.
Ми постачатимемо наші системи Skyranger вже цього року
Система Skyranger являє собою мобільну зенітну платформу, яку також можна встановити на танки Leopard, здатну захищати площу 16 кв.км.
Завдяки цим системам ми можемо гарантувати повністю вільні від безпілотників території
Він зазначив, що Бундесвер також зацікавлений у цій технології, і наголосив, що "у нинішній ситуації використання Skyranger може надати вирішальну допомогу Україні".
Нагадаємо
27 серпня німецький виробник Rheinmetall відкрив під Ганновером найбільший у Європі завод із виробництва артилерійських снарядів. Підприємство випускатиме до 350 000 снарядів на рік після виходу на повну потужність у 2027 році.
