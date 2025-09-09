Німецький Rheinmetall цього року надасть Україні системи захисту від дронів Skyranger

$41.220.13
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
16:59 • 11605 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
15:42 • 16503 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 16884 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 38610 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 24193 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 25590 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26280 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26881 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29916 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"8 вересня, 12:23 • 29492 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 19347 перегляди
Україна показала світовим дипломатам наслідки російського удару по будівлі УрядуPhoto8 вересня, 13:17 • 10267 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 9242 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?15:39 • 8506 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo15:42 • 16497 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 19420 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 73614 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 57722 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 58515 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Андрій Єрмак
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Франція
Угорщина
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?15:39 • 8604 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 9342 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 73617 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 39486 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 43471 перегляди
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Дія (сервіс)
Forbes

Німецький Rheinmetall цього року надасть Україні системи захисту від дронів Skyranger

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Німецький концерн Rheinmetall розширить військову допомогу Україні, поставивши Збройним силам системи протидії дронам Skyranger. Очікується, що контракт підпишуть 10 вересня на виставці DSEI в Лондоні.

Німецький Rheinmetall цього року надасть Україні системи захисту від дронів Skyranger

Німецький концерн Rheinmetall розширить військову допомогу Україні, поставивши цього року Збройним силам системи протидії дронам Skyranger. Про це заявив Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, інформує УНН з посиланням на Rai News.  

Деталі

Очікується, що багатомільйонний контракт буде підписано в середу 10 вересня, на виставці DSEI в Лондоні.

Ми постачатимемо наші системи Skyranger вже цього року

- заявив Паппергер.

Система Skyranger являє собою мобільну зенітну платформу, яку також можна встановити на танки Leopard, здатну захищати площу 16 кв.км.

Завдяки цим системам ми можемо гарантувати повністю вільні від безпілотників території

- пояснив гендиректор компанії.

Він зазначив, що Бундесвер також зацікавлений у цій технології, і наголосив, що "у нинішній ситуації використання Skyranger може надати вирішальну допомогу Україні".

Нагадаємо

27 серпня німецький виробник Rheinmetall відкрив під Ганновером найбільший у Європі завод із виробництва артилерійських снарядів. Підприємство випускатиме до 350 000 снарядів на рік після виходу на повну потужність у 2027 році.

"Рухаємося за планом": Україна та Rheinmetall звірили позиції щодо заводу снарядів13.08.25, 12:37 • 5250 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітикаТехнології
Бундесвер
Рейнметалл
Leopard 2
Україна
Лондон