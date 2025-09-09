474 удари по Запоріжжю за добу: одна жінка загинула, одна поранена

$41.220.13
48.160.03
ukenru
8 вересня, 17:31 • 13680 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 26110 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 28737 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 24399 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 45118 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 25983 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 26958 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26804 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27404 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30352 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
96%
754мм
Популярнi новини
Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС 8 вересня, 20:07 • 10638 перегляди
Німецький Rheinmetall цього року надасть Україні системи захисту від дронів Skyranger 8 вересня, 21:17 • 4366 перегляди
Зростає кількість заяв на притулок від українців у ЄС Photo8 вересня, 22:29 • 9570 перегляди
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисникаPhoto01:19 • 4034 перегляди
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура01:55 • 5640 перегляди
Публікації
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 28726 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 25341 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 79868 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 61647 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 62659 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Велика Британія
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 14235 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 14148 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 79868 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 41509 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 45378 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Шахед-136
The Guardian

474 удари по Запоріжжю за добу: одна жінка загинула, одна поранена

Київ • УНН

 • 60 перегляди

російська армія завдала 474 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна жінка загинула, одна отримала поранення.

474 удари по Запоріжжю за добу: одна жінка загинула, одна поранена

Впродовж доби російська армія завдала 474 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна жінка загинула, одна - дістала поранень. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Деталі

За словами чиновника, впродовж доби окупанти завдали 474 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. 

Одна жінка загинула, одна - дістала поранень внаслідок ворожих атак на Приморське та Запоріжжя

- написав Іван Федоров.

Зокрема, війська рф здійснили:

  • 7 авіаційних ударів по Веселянці, Гуляйполю, Новоданилівці та Червоному;
    • 4 обстріли з РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів та Малу Токмачку;
      • 127 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного

        336 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Веселянку, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Успенівку, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, та Червоне

        - йдеться у дописі очільника Запорізької ОВА.

        Як повідомив Іван Федоров, надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.

        Нагадаємо

        Ввечері 8 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками, спричинивши пожежу у приватному будинку. Було зафіксовано щонайменше два удари. Внаслідок ворожого обстрілу поранено 66-річну жінку. 

        Віта Зеленецька

        Війна в Україні
        Запорізька область
        Гуляйполе
        Запоріжжя