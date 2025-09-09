474 удари по Запоріжжю за добу: одна жінка загинула, одна поранена
Київ • УНН
російська армія завдала 474 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна жінка загинула, одна отримала поранення.
Впродовж доби російська армія завдала 474 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів одна жінка загинула, одна - дістала поранень. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Деталі
За словами чиновника, впродовж доби окупанти завдали 474 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.
Одна жінка загинула, одна - дістала поранень внаслідок ворожих атак на Приморське та Запоріжжя
Зокрема, війська рф здійснили:
- 7 авіаційних ударів по Веселянці, Гуляйполю, Новоданилівці та Червоному;
- 4 обстріли з РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів та Малу Токмачку;
- 127 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного
336 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Веселянку, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Успенівку, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, та Червоне
Як повідомив Іван Федоров, надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.
Нагадаємо
Ввечері 8 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками, спричинивши пожежу у приватному будинку. Було зафіксовано щонайменше два удари. Внаслідок ворожого обстрілу поранено 66-річну жінку.