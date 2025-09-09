$41.220.13
8 вересня, 17:31 • 8454 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 14554 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 19310 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 18649 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 40172 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 24664 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 25947 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26420 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27022 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30033 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
У Запоріжжі внаслідок ворожого удару поранено 66-річну жінку

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя поранено 66-річну жінку. Медики надають їй невідкладну допомогу.

У Запоріжжі внаслідок ворожого удару поранено 66-річну жінку

Унаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя отримала поранення жінка 66-ти років. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.  

Жінка 66-ти років отримала поранення внаслідок ворожого удару

- йдеться у дописі чиновника. 

За словами Федорова, медики надають все невідкладну допомогу.

Нагадаємо

Ввечері 8 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками, спричинивши пожежу у приватному будинку. Зафіксовано щонайменше два удари.

За перший тиждень вересня росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА і до пів сотні ракет різних типів - Зеленський 06.09.25, 10:12 • 4291 перегляд

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Запоріжжя