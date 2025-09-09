У Запоріжжі внаслідок ворожого удару поранено 66-річну жінку
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя поранено 66-річну жінку. Медики надають їй невідкладну допомогу.
Унаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя отримала поранення жінка 66-ти років. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
Жінка 66-ти років отримала поранення внаслідок ворожого удару
За словами Федорова, медики надають все невідкладну допомогу.
Нагадаємо
Ввечері 8 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками, спричинивши пожежу у приватному будинку. Зафіксовано щонайменше два удари.
За перший тиждень вересня росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА і до пів сотні ракет різних типів - Зеленський 06.09.25, 10:12 • 4291 перегляд