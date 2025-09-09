$41.220.13
48.160.03
ukenru
8 сентября, 17:31 • 8652 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 14902 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 19673 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 18903 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 40409 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 24707 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 25978 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26435 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 27042 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 30047 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
В Запорожье в результате вражеского удара ранена 66-летняя женщина

Киев • УНН

 • 98 просмотра

В результате вражеского обстрела Запорожья ранена 66-летняя женщина. Медики оказывают ей неотложную помощь.

В Запорожье в результате вражеского удара ранена 66-летняя женщина

В результате вражеского обстрела Запорожья получила ранения женщина 66-ти лет. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.  

Женщина 66-ти лет получила ранения в результате вражеского удара

- говорится в сообщении чиновника. 

По словам Федорова, медики оказывают всю неотложную помощь.

Напомним

Вечером 8 августа российские войска атаковали Запорожье беспилотниками, вызвав пожар в частном доме. Зафиксировано по меньшей мере два удара.

За первую неделю сентября россия применила против Украины более 1300 ударных БПЛА и до полусотни ракет различных типов - Зеленский06.09.25, 10:12 • 4291 просмотр

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Запорожье