В Запорожье в результате вражеского удара ранена 66-летняя женщина
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Запорожья ранена 66-летняя женщина. Медики оказывают ей неотложную помощь.
В результате вражеского обстрела Запорожья получила ранения женщина 66-ти лет. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
Женщина 66-ти лет получила ранения в результате вражеского удара
По словам Федорова, медики оказывают всю неотложную помощь.
Напомним
Вечером 8 августа российские войска атаковали Запорожье беспилотниками, вызвав пожар в частном доме. Зафиксировано по меньшей мере два удара.
