Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 13605 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 30450 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 59334 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 94372 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 78700 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 80656 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 44358 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 81008 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 72677 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40435 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные дома

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В ночь на 15 сентября враг атаковал Запорожье и область. В одной из общин отсутствует электроснабжение, горят частные дома, предварительно без пострадавших.

Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные дома

В ночь на понедельник, 15 сентября, враг атаковал Запорожье и область. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

Он рассказал, что в результате атаки в одной из общин отсутствует электроснабжение.

Горят частные дома. Предварительно, без пострадавших

- написал Федоров.

Напомним

10 сентября армия рф нанесла 527 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов четыре человека получили ранения.

Враг атаковал Запорожье дронами, пострадали супруги10.09.25, 18:51 • 4768 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Электроэнергия
Запорожье