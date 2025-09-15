Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные дома
В ночь на 15 сентября враг атаковал Запорожье и область. В одной из общин отсутствует электроснабжение, горят частные дома, предварительно без пострадавших.
В ночь на понедельник, 15 сентября, враг атаковал Запорожье и область. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Он рассказал, что в результате атаки в одной из общин отсутствует электроснабжение.
Горят частные дома. Предварительно, без пострадавших
10 сентября армия рф нанесла 527 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов четыре человека получили ранения.
