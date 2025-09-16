Пять человек ранены в результате вражеской атаки по Запорожью - ОВА
Киев • УНН
В результате российского удара по Запорожью повреждены автомобили, здания и инфраструктура. Число раненых возросло до 5 человек после попадания в частную застройку.
В результате российского удара по Запорожью повреждены автомобили, здания и инфраструктура. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Изуродованные автомобили, выбитые окна и поврежденные фасады. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье
По его словам, в одном из районов города вражеский удар вызвал пожар. Также в результате попадания в частную застройку количество раненых возросло до 5 человек.
Напомним
В ночь на 16 сентября в Запорожье прозвучала серия громких взрывов на фоне объявленной тревоги из-за баллистики.
До этого, в ночь на 15 сентября враг атаковал Запорожье и область. В одной из общин отсутствует электроснабжение и горели частные дома.
