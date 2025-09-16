$41.280.03
17:38 • 19695 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 24875 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 22733 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 27260 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 29667 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 60461 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 37980 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33233 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36700 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59172 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Пять человек ранены в результате вражеской атаки по Запорожью - ОВА

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В результате российского удара по Запорожью повреждены автомобили, здания и инфраструктура. Число раненых возросло до 5 человек после попадания в частную застройку.

Пять человек ранены в результате вражеской атаки по Запорожью - ОВА

В результате российского удара по Запорожью повреждены автомобили, здания и инфраструктура. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Изуродованные автомобили, выбитые окна и поврежденные фасады. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье

- отметил Федоров.

По его словам, в одном из районов города вражеский удар вызвал пожар. Также в результате попадания в частную застройку количество раненых возросло до 5 человек.

Напомним

В ночь на 16 сентября в Запорожье прозвучала серия громких взрывов на фоне объявленной тревоги из-за баллистики. 

До этого, в ночь на 15 сентября враг атаковал Запорожье и область. В одной из общин отсутствует электроснабжение и горели частные дома.

Враг атаковал Запорожье дронами, пострадали супруги10.09.25, 18:51 • 4853 просмотра

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Запорожье