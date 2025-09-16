Потужні вибухи лунають у Запоріжжі: що відомо

У ніч проти 16 вересня у Запоріжжі було чутно серію гучних вибухів. Про це повідомляють місцеві та моніторингові канали, передає УНН.

Повідомляють про потужні вибухи в Запоріжжі. Укриття! - пишуть у місцевих каналах.

До цього в місті була оголошена тривога через балістику. Попередньо, загроза ще зберігається. Офіційної інформації від місцевої влади наразі немає. Деталі уточнюються.

Також, за інформацією від Повітряних Сил, у більшості областях України наразі оголошено тривогу через загрозу застосування балістики з півдня. Також зафіксовано ворожі дрони у Київській та Одеських областях.

Нагадаємо

15 вересня стало відомо, що армія рф атакувала рятувальників у Запорізькій області. Війська обстріляли пожежний автомобіль, який прямував на виклик.

