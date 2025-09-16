Потужні вибухи лунають у Запоріжжі: що відомо

$41.280.03
48.390.12
ukenru
17:38 • 18994 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15:43 • 23769 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 22179 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 26735 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 29239 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 60102 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 37828 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 33169 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 36663 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 59117 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
78%
753мм
Популярнi новини
Вбивство на фунікулері: присутні на суді не стримували сліз під час промови ГенпрокурораPhoto15 вересня, 11:55 • 16929 перегляди
Можуть стати проєктами для Інвестиційного фонду: представникам США показали низку українських родовищPhoto15 вересня, 14:15 • 15931 перегляди
Викрито іноземців, які вербували дітей в Україні для сексуальної експлуатації: деталі справи15 вересня, 15:01 • 7118 перегляди
Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень 17:55 • 5344 перегляди
На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник18:37 • 8232 перегляди
Публікації
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу19:06 • 4796 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 37073 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 40868 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 60101 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 35757 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Китай
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 27419 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 27767 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 33744 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 39752 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 89366 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
TikTok
Ручна граната
Bild
The New York Times

Потужні вибухи лунають у Запоріжжі: що відомо

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У ніч на 16 вересня в Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів на тлі оголошеної тривоги через балістику. Офіційної інформації від влади поки немає, загроза зберігається.

Потужні вибухи лунають у Запоріжжі: що відомо

У ніч проти 16 вересня у Запоріжжі було чутно серію гучних вибухів. Про це повідомляють місцеві та моніторингові канали, передає УНН.

Повідомляють про потужні вибухи в Запоріжжі. Укриття!

- пишуть у місцевих каналах.

До цього в місті була оголошена тривога через балістику. Попередньо, загроза ще зберігається. Офіційної інформації від місцевої влади наразі немає. Деталі уточнюються.

Також, за інформацією від Повітряних Сил, у більшості областях України наразі оголошено тривогу через загрозу застосування балістики з півдня. Також зафіксовано ворожі дрони у Київській та Одеських областях.

Нагадаємо

15 вересня стало відомо, що армія рф атакувала рятувальників у Запорізькій області. Війська обстріляли пожежний автомобіль, який прямував на виклик.

Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинки15.09.25, 03:48 • 18647 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Київська область
Одеська область
Повітряні сили Збройних сил України
Україна
Запоріжжя