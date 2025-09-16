Потужні вибухи лунають у Запоріжжі: що відомо
Київ • УНН
У ніч на 16 вересня в Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів на тлі оголошеної тривоги через балістику. Офіційної інформації від влади поки немає, загроза зберігається.
У ніч проти 16 вересня у Запоріжжі було чутно серію гучних вибухів. Про це повідомляють місцеві та моніторингові канали, передає УНН.
Повідомляють про потужні вибухи в Запоріжжі. Укриття!
До цього в місті була оголошена тривога через балістику. Попередньо, загроза ще зберігається. Офіційної інформації від місцевої влади наразі немає. Деталі уточнюються.
Також, за інформацією від Повітряних Сил, у більшості областях України наразі оголошено тривогу через загрозу застосування балістики з півдня. Також зафіксовано ворожі дрони у Київській та Одеських областях.
Нагадаємо
15 вересня стало відомо, що армія рф атакувала рятувальників у Запорізькій області. Війська обстріляли пожежний автомобіль, який прямував на виклик.
