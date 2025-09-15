Ворог обстріляв рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено пожежне авто

Армія рф атакувала рятувальників у Запорізькій області - війська обстріляли пожежний автомобіль, який прямував на виклик, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Ворожі війська обстріляли пожежний автомобіль, який прямував на виклик для ліквідації займання. Автівка пошкоджена - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, особовий склад не постраждав.

Дніпропетровщина: окупанти атакували FPV-дроном рятувальників під час гасіння пожежі