Ворог обстріляв рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено пожежне авто
Київ • УНН
Російські війська обстріляли пожежний автомобіль ДСНС, який прямував на виклик у Запорізькій області. Автівка пошкоджена, особовий склад не постраждав.
Армія рф атакувала рятувальників у Запорізькій області - війська обстріляли пожежний автомобіль, який прямував на виклик, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Ворожі війська обстріляли пожежний автомобіль, який прямував на виклик для ліквідації займання. Автівка пошкоджена
За даними ДСНС, особовий склад не постраждав.
Дніпропетровщина: окупанти атакували FPV-дроном рятувальників під час гасіння пожежі08.09.25, 17:40 • 3091 перегляд