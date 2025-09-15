Ворог обстріляв рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено пожежне авто

$41.280.03
Ексклюзив
14:18 • 2414 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 10109 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 15730 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 41198 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 31025 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 30217 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 34810 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 56768 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72623 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105574 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink15 вересня, 05:13 • 25410 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 17006 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 14579 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 23882 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 19139 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 26684 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 105642 перегляди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Європа
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 14810 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 17238 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 28511 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 34873 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 84241 перегляди
TikTok
Truth Social
Financial Times
The Guardian
The New York Times

Ворог обстріляв рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено пожежне авто

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Російські війська обстріляли пожежний автомобіль ДСНС, який прямував на виклик у Запорізькій області. Автівка пошкоджена, особовий склад не постраждав.

Ворог обстріляв рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено пожежне авто

Армія рф атакувала рятувальників у Запорізькій області - війська обстріляли пожежний автомобіль, який прямував на виклик, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Ворожі війська обстріляли пожежний автомобіль, який прямував на виклик для ліквідації займання. Автівка пошкоджена 

- йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, особовий склад не постраждав.

Дніпропетровщина: окупанти атакували FPV-дроном рятувальників під час гасіння пожежі08.09.25, 17:40 • 3091 перегляд

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Запорізька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій