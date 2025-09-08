Дніпропетровщина: окупанти атакували FPV-дроном рятувальників під час гасіння пожежі

$41.220.13
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 29434 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 22163 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 19469 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 22523 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 24653 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 25591 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 28983 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 40910 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 62742 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Популярнi новини
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 51938 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 50314 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 62346 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo09:27 • 28411 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 6778 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 139122 перегляди
Дніпропетровщина: окупанти атакували FPV-дроном рятувальників під час гасіння пожежі

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Російські військові цілеспрямовано атакували рятувальників FPV-дроном у Криворізькому районі Дніпропетровщини під час ліквідації пожежі. Пошкоджено пожежний автомобіль, постраждалих немає.

Дніпропетровщина: окупанти атакували FPV-дроном рятувальників під час гасіння пожежі

На Дніпропетровщині російські загарбники навмисно атакували рятувальників під час ліквідації пожежі в Криворізькому районі, пошкодивши пожежний автомобіль, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє ДСНС в Телеграм, пише УНН.

Деталі

У Криворізькому районі Дніпропетровської області російські військові застосували FPV-дрон для цілеспрямованої атаки на пожежно-рятувальну техніку під час ліквідації загоряння.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, внаслідок інциденту автомобіль отримав пошкодження, проте серед особового складу постраждалих немає.

На Київщині росіяни вдарили по магазину, фітнес клубу і промисловому підприємству08.09.25, 09:48 • 4198 переглядiв

Ворожий FPV-дрон пошкодив пожежно-рятувальний автомобіль

– йдеться в повідомленні ДСНС.

У відомстві наголосили, що дії окупантів є свідомою загрозою для цивільних рятувальників, які виконують службові обов’язки у надзвичайних ситуаціях. Рятувальники продовжують працювати у посиленому режимі, забезпечуючи безпеку місцевих мешканців та оперативне реагування на пожежі.

Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"08.09.25, 15:23 • 22161 перегляд

Степан Гафтко

Війна в Україні
Київська область
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Іскандер (ОТРК)