Дніпропетровщина: окупанти атакували FPV-дроном рятувальників під час гасіння пожежі
Київ • УНН
Російські військові цілеспрямовано атакували рятувальників FPV-дроном у Криворізькому районі Дніпропетровщини під час ліквідації пожежі. Пошкоджено пожежний автомобіль, постраждалих немає.
На Дніпропетровщині російські загарбники навмисно атакували рятувальників під час ліквідації пожежі в Криворізькому районі, пошкодивши пожежний автомобіль, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє ДСНС в Телеграм, пише УНН.
Деталі
У Криворізькому районі Дніпропетровської області російські військові застосували FPV-дрон для цілеспрямованої атаки на пожежно-рятувальну техніку під час ліквідації загоряння.
Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, внаслідок інциденту автомобіль отримав пошкодження, проте серед особового складу постраждалих немає.
Ворожий FPV-дрон пошкодив пожежно-рятувальний автомобіль
У відомстві наголосили, що дії окупантів є свідомою загрозою для цивільних рятувальників, які виконують службові обов’язки у надзвичайних ситуаціях. Рятувальники продовжують працювати у посиленому режимі, забезпечуючи безпеку місцевих мешканців та оперативне реагування на пожежі.
